Ten pająk żyje w Polsce i wzbudza strach. Jego jad wywołuje szereg groźnych objawów

yśleliście, że w Polsce nie żyją groźne, jadowite pająki? Byliście w dużym błędzie, bo jest jeden wyjątek. To kolczak zbrojny, którego z pewnością nie chcielibyście spotkać na swojej drodze.Większość pająków , na które możemy trafić w Polsce nie zrobi nam dużej krzywdy. To kluczowa informacja dla tych, którzy panicznie boją się tych zwierząt. Przed wycieczką na łąkę czy inne zarośnięte tereny warto jednak mieć na uwadze jednego osobnika, który jest naprawdę niebezpieczny. Jego jad powoduje szereg groźnych objawów.Kolczak zbrojny (Cheiracanthium punctorium) to podobno najgroźniejszy pająk nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie Środkowej. Zamieszkuje ciepłe, otwarte tereny porośnięte wysoką trawą, ziołoroślami i krzewami. Łąki, nasypy kolejowe czy skraje dróg to dla niego naturalne tereny do życia.Czasem zestawia się go na równi z sieciarzem jaskiniowym. To inny jadowity pająk występujący w Polsce, którego ukąszenie jest bolesne, porównywalne z użądleniem przez szerszenia.Nie ma wątpliwości, że kolczak zbrojny jest jednym z nielicznych pająków występujących w Polsce, których ukąszenie wywołuje objawy zatrucia. Jego jad jest na tyle silny, że może spowodować ostry ból, a także obrzęk w miejscu ukąszenia.Ale na tym nie koniec. Inne objawy, które można zaobserwować, to ból głowy, gorączka, dreszcze, skurcze brzucha, nudności czy trudności w oddychaniu. Zazwyczaj wszystkie powinny ustąpić po kilku dniach, ale w skrajnych przypadkach ból może się utrzymać nawet do dwóch tygodni.