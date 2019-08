Nowe oświadczenie abpa Gądeckiego ws. osób LGBT. "Są naszymi braćmi i siostrami"

Przewodniczący skomentował "falę krytyki" dot. homilli metropolity krakowskiego. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

rzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydał oświadczenie, w którym nazwał osoby ze środowiska homoseksualnego "naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie". Dodał jednak, że szacunek do osób LGBT nie oznacza akceptacji "ideologii". Jego zdaniem w Polsce jest organizowanych zbyt wiele marszów równości."Pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w kraju rozgorzały polemiki odnośnie do LGBT (gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych). Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju" – zaczął swoje oświadczenie ­abp Stanisław Gądecki.W dalszej części wypowiedzi czytamy, że "mniejszości seksualne są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia"."Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji" – napisał arcybiskup.Przewodniczący odniósł się również do "fali krytyki", która spotkała metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego , który podczas obchodów 75. rocznicy Powstania Warszawskiego wygłosił homofobiczne kazanie. W jego opinii świadczy ona o "zakorzenionym w pewnym środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym".W środę przed siedzibą Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie odbył się protest z żądaniem dymisji arcybiskupa Jędraszewskiego