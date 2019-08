Zespół suchego oka to choroba, która psuje życie. Zbawienne są wtedy "sztuczne łzy"

Zespół suchego oka może powodować m. in. niedostateczne wydzielanie łez. Objawy mogą być wtedy leczone tzw. sztucznymi łzami • Fot. kalhh / Pixabay

espół suchego oka to choroba, która występuje u relatywnie dużej liczby osób (szacuje się, że dotyka 11-35 proc. populacji). Jego leczenie trwa niekiedy latami, a objawy niweluje się m. in. przez zakraplanie do oczu tak zwanych "sztucznych łez". Czym one są?

Sztuczna łza sztucznej łzie nierówna. W aptekach można znaleźć krople do oczu o takiej nazwie, ale to tylko zamiennik surowicy, która jest przygotowywana w centrach krwiodawstwa. To właśnie ona powinna być podawana przy zespole suchego oka. To choroba, której nie można bagatelizować.



Czym są sztuczne łzy?

Sztuczne łzy są tak naprawdę surowicą otrzymaną z własnej krwi pełnej pacjenta. Jak powstaje? "Krew pobierana jest na skrzep a następnie poddawana preparatyce, polegającej na wykrzepianiu i jej wirowaniu w odpowiednich warunkach" – podaje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.



Jakub Turcza Kandydat nauk medycznych - okulista Wyróżniamy wiele czynników etiologicznych ZSO, należą do nich min. nadmierna eksploatacja narządu wzroku, niekorzystne warunki środowiska, przewlekłe schorzenia (cukrzyca, nowotwory, choroby tarczycy, trądzik, łojotok), stosowana farmakoterapia (leki antykoncepcyjne, przeciwalergiczne, środki nasenne, psychotropowe, izotretynoiny stosowane w leczeniu trądziku), zmiany hormonalne w okresie pokwitania oraz zanik gruczołu łzowego i jego stopniowa dysfunkcja u osób po 40 roku życia. ZSO może być indukowane przez długotrwałe noszenie soczewek kontaktowych oraz być powikłaniem zabiegów refrakcyjnych w obrębie rogówki.

"Uzyskana surowica pozbawiona jest elementów morfotycznych krwi, fibrynogenu i czynników krzepnięcia. Podobnie jak łzy jest złożoną substancją, składającą się z 91% wody, 8% białek (albuminy i globuliny) oraz w ok. 2% elektrolitów i hormonów; zawiera również rozpuszczalne produkty przemiany fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane z płytek krwi" – czytamy dalej na stronie.Prawdziwe sztuczne łzy zatem wcale nie są takie sztuczne, lecz mają skład zbliżony do "filmu łzowego" (warstwy oka pokrywającą gałkę oczną) pacjenta. Nie zawierają konserwantów i nie uczulają, zapewniają odpowiednie nawilżenie gałki ocznej i przywracają naturalną warstwę łez.Naturalne sztuczne łzy są "spersonalizowane" pod konkretnego pacjenta - tylko on może je przyjmować. Dlatego bardzo różnią się od uniwersalnych kropel do oczu dostępnych w aptekach. Te powinny być raczej stosowane przez osoby np. noszące szkła kontaktowe lub pracujące przy komputerze, a nie cierpiące na zespół suchego oka.To schorzenie oczu wywołane niedostatecznym wydzielaniem łez lub nadmiernym parowaniem filmu łzowego. Do jego typowych objawów należy: drapanie, uczucie piasku pod powiekami, uczucie obcego ciała, swędzenie, pieczenie, zaczerwienie, ból, obrzęknięte powieki, zjawisko podwójnego widzenia, gromadzenie się wydzieliny w kącikach oka, światłowstręt - podaje Wikipedia Powyższe objawy powodują dyskomfort w codziennym życiu, dlatego jeśli część z nich obserwujemy ju siebie - udajmy się do lekarza okulisty. Diagnostyka polega na zrobieniu kilku testów, ale podejrzenie wystąpienia ZSO można wysunąć już po badaniu w lampie szczelinowej. Metod leczenia jest wiele i zależą od objawów. Możecie przeczytać o nich pod tym linkiem