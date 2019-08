Dziennikarze pokazali, co dostali po konferencji PiS. "Długi dokument"

"Długi dokument", jaki otrzymali dziennikarze na konferencji PiS. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

a konferencji, na której Marek Kuchciński ogłosił, że zamierza złożyć rezygnację, o jego lotach z rodziną nie było właściwie ani słowa. No, może poza zapewnieniem, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem, a marszałek odchodzi, bo takie jest oczekiwanie opinii publicznej. Więcej powiedziano o poprzednikach, m.in. o Donaldzie Tusku. I w związku z tym dziennikarzom wręczono "długi dokument". Nieoficjalne informacje potwierdziły się. Na specjalnie zwołanej konferencji w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej pierwszy głos zabrał Marek Kuchciński , odczytując z kartki: "Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje postępowanie, uznałem, że nie będę mógł dalej pełnić tej funkcji".Potem w obronę Kuchcińskiego wziął prezes PiS, odwracając kota ws. afery ochrzczonej określeniem "Kuchciński Travel". – Donald Tusk odbył 281 lotów do Gdańska . Oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie – poinformował dziennikarzy Jarosław Kaczyński.Po prezesie partii głos zabrał jej wicerzecznik Radosław Fogiel, informując dziennikarzy, że ma długi dokument zawierający wykaz lotów Donalda Tuska, który... rzucił na podłogę.– Powtórzę apel o podstawową, elementarną uczciwość i sprawiedliwość w traktowaniu wysokich urzędników państwowych. Jak już wspomnieliśmy, tutaj nie doszło do złamania prawa. Ale jeśli opinia publiczna, państwo dziennikarze za nią, część dziennikarzy bardzo aktywnych również w mediach społecznościowych w tropieniu ilości lotów pana marszałka, apelowalibyśmy o poświęcenie tej samej uwagi lotom poprzedniej ekipy – mówił Fogiel.– Służby prasowe rozdadzą państwu za chwilę wykaz lotów Prezesów Rady Ministrów w dwóch kadencjach 2007-2015. Mam to przy sobie. To jest długi, długi dokument – informował zastępca rzecznika PiS.Publicysta Michał Szułdrzyński zadał przy tym ważne pytanie do Radosława Fogla: "Jeśli należy przykładać równą miarę do wszystkich, to gdzie wykaz lotów premier Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego?".Dymisja marszałka Sejmu nie kończy afery "Kuchciński Travel". Sprawę bada prokuratura. Na nowego marszałka Sejmu najczęściej typowane są Beata Gosiewska i Małgorzata Wassermann