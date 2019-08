Krótka kara Marka Kuchcińskiego. PiS poinformowało, jaką rolę odegra w wyborach

Marek Kuchciński pozostanie "jedynką" PiS na liście wyborczej w Krośnie. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

arosław Kaczyński nie ma zamiaru długo karać Marka Kuchcińskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że ustępujący marszałek Sejmu wystartuje w jesiennych wyborach parlamentarnych. I to z prestiżowej pozycji.– Marszałek Marek Kuchciński będzie startował w jesiennych wyborach parlamentarnych; to najbardziej demokratyczna metoda oceny jego osoby – poinformował Jarosław Kaczyński . Jak podaje portal Onet.pl , latający marszałek ma być jedynką na liście wyborczej PiS w Krośnie. Czwartkowa konferencja lokalnych samorządowców pokazała , jak wielkie znaczenie dla wyborców PiS na Podkarpaciu ma Kuchciński.W piątek Marek Kuchciński ma złożyć oficjalną rezygnację z urzędu marszałka Sejmu. To następstwo afery samolotowej, w której wyszły na jaw liczne przeloty posła PiS oraz jego partyjnych kolegów i członków rodziny rządowymi samolotami. W czwartek Kuchciński w obecności Jarosława Kaczyńskiego zapowiedział swoją dymisję. Politycy PiS zachowują się jednak tak, jakby nie stało się nic złego.– Nie złamałem prawa. Liczba lotów, która wywołuje kontrowersje była podyktowana licznymi spotkaniami z mieszkańcami, także małych miejscowości. (...) Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje zachowanie, uznałem, że nie mogę dłużej pełnić tej funkcji – powiedział Kuchciński w swoim oświadczeniu.Źródło: Onet.pl