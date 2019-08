Nieoficjalnie: poznaliśmy nowego marszałka Sejmu. Tej kandydatury nie wymieniał nikt

Elżbieta Witek zostanie marszałkiem Sejmu - tak wynika z nieoficjalnych informacji. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

zefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek ma zostać nowym marszałkiem Sejmu. Do nieoficjalnych ustaleń w tej sprawie dotarło RMF FM. Poznaliśmy także ewentualnego następcę Witek w resorcie."PAP: Nieoficjalnie: PiS zgłosi obecną szefową MSWiA Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Sejmu; w resorcie zastąpi ją koordynator ds. służb specjalnych Mariusz Kamiński" – napisała na Twitterze Beata Mazurek.Nominacja dla Witek jest tym bardziej zaskakująca, że zaledwie przed dwoma miesiącami objęła stanowisko szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, do czego – jak sama przyznała – nie była do końca przygotowana – To resort dla mnie nowy, też niespodzianka, dlatego przede wszystkim będę się na początku bardzo intensywnie tego resortu uczyć. Jest mało czasu, ale ja się szybko uczę – powiedziała w czerwcu.Według nieoficjalnych doniesień , PiS chciało postawić na kobietę , która będzie tonować nastroje i nieco łagodzić retorykę. Wymieniano jednak dwie inne kandydatury: Małgorzatę Wassermann i Małgorzatę Gosiewską. Natomiast Marek Suski z PiS w rozmowie z Polskim Radiem zapowiadał, że nazwisko nowego marszałka Sejmu może być dla niektórych zaskoczeniem. Marszałek Marek Kuchciński ogłosił swoją rezygnację w czwartek. Oświadczył, że nie złamał prawa - ale odchodzi, bo takie jest oczekiwanie opinii publicznej. To wszystko w związku z aferą lotniczą i zapraszaniem przez marszałka różnych osób na pokład rządowego samolotu: członków rodziny, polityków i radnych PiS a także ministrów.Źródło: RMF FM