Czteroletnia Charlotte dała popis przy księżnej Kate. Na powitanie... pokazała wszystkim język

ara książęca Cambridge ostatnio brała udział w królewskich regatach King's Cup, czyli Pucharze Króla. Podczas tego wydarzenia w centrum uwagi niespodziewanie znalazła się 4-letnia Charlotte, córka księżnej Kate i księcia Williama. Dziewczynka postanowiła odłożyć dobre maniery na bok i... pokazała wszystkim język. Kate i William rywalizowali ze sobą w wyścigach jachtów u wybrzeży wyspy Wight. Oboje byli ambasadorami wydarzenia, w ramach którego zbierano fundusze dla organizacji charytatywnych.Para książęca w sportowej rywalizacji mogła liczyć na doping swoich dzieci, czyli księżniczki Charlotte i księcia George'a. Okazało się, że to dziewczynka skradła całe show i sprawiła, że przez jakiś czas będą mówić o niej wszyscy.Jak podaje BBC, wyścigi jachtów na miejscu mogło obserwować około 800 osób zgromadzonych na trybunie. Księżna Kate poprosiła swoją córkę, by pomachała gościom i publiczności, jednak 4-latka zrobiła wszystko po swojemu. Zamiast tradycyjnego gestu postanowiła... pokazać wszystkim język. Jej zachowanie uchwyciły kamery, a nagranie jest udostępniane przez serwisy informacyjne na całym świecie.Zobaczcie tylko, co wymyśliła 4-letnia Charlotte.źródło: BBC