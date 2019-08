Francja na kolanach! Koncertowa gra Polaków, awans na igrzyska o krok

Kadr z meczu Polska – Francja. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

oncertowa gra i pewne zwycięstwo! Siatkarska reprezentacja Polski pokonała Francuzów 3:0 w ramach turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. W biało-czerwonych barwach kibice znowu mogli oglądać rewelacyjnego w tym spotkaniu Wilfredo Leona. Awans mamy na wyciągnięcie ręki. Polacy od początku musieli być świadomi, że mecz z Francją to jedno z najważniejszych starć w ostatnim czasie. Widać było pełną mobilizację, która przełożyła się na świetną postawę na boisku. W to spotkanie idealnie wszedł Wilfredo Leon , który pewnie spisywał się w każdym elemencie gry. Pierwszego seta podopieczni Vitala Heynena wygrali 25:21.W drugiej odsłonie wydawało się, że Polacy będą walczyć z "Trójkolorowymi" punkt za punkt, ale tak było tylko do pierwszej przerwy technicznej. Potem biało-czerwoni odskoczyli rywalom, m.in. dzięki kapitalnym zagrywkom Michała Kubiaka. Francuzów pogrążały też własne błędy. Ta partia zakończyła się wynikiem 25:19.Swojej popisowej gry Polacy nie porzucili także w 3. secie. Można było po cichu liczyć, że uda im się szybko postawić kropkę nad "i". Leon nie zwalniał tempa w ataku, a Fabian Drzyzga chętnie wykorzystywał w ofensywie Piotra Nowakowskiego i Mateusza Bieńka. Wynik 25:20 oznaczał, że Polska wygrała całe spotkanie 3:0.Teraz można powiedzieć, że drużyna Heynena ma na wyciągnięcie ręki awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio. Wszystko będzie zależało od wyniku niedzielnej potyczki ze Słowenią.źródło: TVP Sport