Ariana Grande rozczarowała polskich fanów. Nagle odwołała koncert w Krakowie

Bartosz Świderski

iosenkarka Ariana Grande miała wystąpić w Polsce 9 września, ale nagle okazało się, że jej koncert w Krakowie został odwołany. Część fanów artystki jest oburzonych jej zachowaniem, bo nawet nie wyjaśniła, jaki był powód takiej decyzji.Zaczynała jako gwiazda Disneya, aż stała się wokalistką o światowej sławie. Bilety na wrześniowy koncert Ariany Grande podobno rozeszły się w godzinę. Piosenkarka ma w Polsce wielu fanów, więc nic dziwnego, że o wejściówki trzeba było powalczyć.Niestety, nawet ci, którym udało się zdobyć bilety, będą musieli obejść się smakiem. Komunikat, który pojawił się na facebookowym fanpage’u agencji Live Nation nie pozostawia wątpliwości."Koncerty zaplanowane na 5 września w Hamburgu (Niemcy) i 8 września w Pradze (Czechy), zostały przełożone i odbędą się: 9 października (Hamburg) oraz 4 września (Praga). Z przykrością informujemy, że koncert Ariany Grande planowany na 9 września w Krakowie (Polska) zostaje odwołany" – czytamy.Fanom pozostaje wystąpić o zwrot pieniędzy za wejściówki, ale część z nich wyładowała swoje rozczarowanie w komentarzach pod postem. "No fajnie, że oddacie za bilety, ale pewnie duża część osób zapłaciła już za hotel, dojazd itd. Serio żałosne, że inne kraje dostaną koncert, a tylko Polska nie. Szkoda, bo w taki sposób traci się nie tylko zaufanie, a fanów – napisała jedna z internautek.Ktoś inny wprost stwierdził, że takie zachowanie to "niepoważne traktowanie polskich fanów". Nie brakuje też wpisów rozczarowanych rodziców, którzy kupili bilety swoim dzieciom i mieli już nawet opłacone noclegi.A co na to wszystko piosenkarka? Na razie wyjaśnień z jej strony brak, chociaż jak podaje pudelek.pl , na jej profilu społecznościowym pojawił się post z wyjaśnieniami, który jak się jednak okazało, szybko usunęła. Miała tłumaczyć, że "dostępność hali nie zgadzała się z harmonogramem".Dodajmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Ariana Grande odwołuje koncert w naszym kraju. Wcześniej podała jednak oczywisty powód. Po raz pierwszy miała zagrać w Polsce dwa lata temu, ale artystka odwołała swój przyjazd przez zamach terrorystyczny w Manchesterze , który miał miejsce kilka dni wcześniej po jednym z jej koncertów.