Polacy awansowali na igrzyska w Tokio! Wystarczył wygrany set ze Słowenią

Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała na igrzyska olimpijskie w Tokio. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

o już pewne – reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pojedzie na igrzyska olimpijskie w Tokio. Biało-czerwoni przypieczętowali awans wygranym setem w spotkaniu ze Słowenią.Już w sobotę Polacy postawili duży krok w stronę awansu na igrzyska w Tokio. Drużyna trenera Vitala Heynena pokonała "Trójkolorowych" 3:0 po fantastycznej grze.Do starcia ze Słowenią można było przystąpić w dobrych nastrojach. Polskiej ekipie w zasadzie wystarczył wygrany set, by oficjalnie potwierdzić swój wyjazd na igrzyska. Ostatecznie udało się, a gratulacje biało-czerwonym złożył już m.in. Andrzej Duda."Dzięki Ich świetnej postawie i grze będziemy mogli emocjonować się meczami siatkówki z udziałem Biało czerwonych na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio za rok. Brawo! Dziękujemy!" – napisał prezydent na Twitterze.Ostatecznie drużyna Heynena ze Słowenią wygrała nie tylko seta, ale cały mecz 3:1. Było to spotkanie w ramach interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Pierwszą partię Polacy przegrali (21:25), ale już w drugiej odsłonie okazali się lepsi (25:23). Kiedy awans mieli już w kieszeni, dołożyli jeszcze zwycięstwa w kolejnych setach (25:23 i 25:21).