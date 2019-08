Rydzyk broni Jędraszewskiego. "Wyjaśnił", jak działa w Polsce słynna "tęczowa zaraza"

Tadeusz Rydzyk broni abp Marka Jędraszewskiego, który porównał LGBT do bolszewików. • Fot. Kuba Ociepa / Agencja Gazeta

S

łowa abpa Marka Jędraszewskiego porównującego LGBT do komunistycznej "czerwonej zarazy" wywołały spore poruszenie. Jednym z obrońców duchownego został Tadeusz Rydzyk, który stwierdził, że Jędraszewski zachował się niczym prymas Wyszyński.W homilii, którą Marek Jędraszewski głosił w czasie mszy świętej z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, padły słowa o "tęczowej zarazie". W ten sposób arcybiskup porównał społeczność LGBT do bolszewików, którzy zaatakowali Polskę w 1920 r., by szerzyć komunistyczną rewolucję.Słowa Jędraszewskiego wywołały spore poruszenie, wiele osób jest oburzonych samą próbą porównania środowisk LGBT do komunistycznych najeźdźców. Ale znaleźli się też obrońcy Jędraszewskiego. Jednym z nich jest Tadeusz Rydzyk – Ks. abp Marek Jędraszewski powiedział tak, jak kardynał Wyszyński kiedyś powiedział komunistom: "non possumus". Dzisiaj widzi arcybiskup i mówi "czerwona zaraza", a teraz jest inna z tego samego źródła marksizmu, "tęczowa zaraza". Jak zrobili? Obwożą tych ludzi po całej Polsce, mają na to pieniądze, żeby siać propagandę, żeby niszczyć dzieci, młodzież, żeby zawracać głowę Polakom – stwierdził na antenie Radia Maryja Rydzyk, którego zdaniem Jędraszewski wykazał się... odwagą.O homilii Jędraszewskiego pisały media nie tylko w Polsce, ale i za granicą. " Polski arcybiskup porównał społeczność LGBTI do bolszewików " – tak w tłumaczeniu brzmi tytuł artykułu, który ukazał się w "Irish Times World". Tekst jest poświęcony negatywnej narracji środowisk kościelnych i narodowych w Polsce wobec mniejszości seksualnych. Publikacja została udostępniona przez Colma O'Gormana."Trwa atak na godność i życie osób LGBT w Polsce. Proszę okażcie swoją solidarność tweetując #jestemLGBT (jeśli jesteście LGBT) lub #jestemzLGBT (jeśli po prostu jesteście ich sojusznikami). Bądźcie z osobami, które stają przeciw bigoterii i hejtowi" – napisał szef irlandzkiego Amnesty International.źródło: Radio Maryja