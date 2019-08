Resort Ziobry reaguje na tajemnicze zgony w więzieniach. Powołano specjalne komisje

Ministerstwo Sprawiedliwości zabrało głos ws. śmierci Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia. • Fot. Jan Rusek, Michał Łepecki / Agencja Gazeta

M

inisterstwo Sprawiedliwości zabrało głos w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia. Do tych zgonów doszło w zakładach karnych. Resort Zbigniewa Ziobry poinformował, że oba przypadki badają specjalne komisje Służby Więziennej.To kolejna odsłona zamieszania wokół okoliczności śmierci Dawida Kosteckiego i Brunona Kwietnia . Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok Kosteckiego wykluczyła udział osób trzecich i potwierdziła, że mężczyzna popełnił samobójstwo."6 sierpnia 2019 roku dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce spotkał się z siostrą, wujkiem i kuzynką Dawida Kosteckiego. Rodzina uzyskała pełną informację o okolicznościach zdarzenia i nie zgłosiła żadnych uwag" – informuje resort.W kwestii okoliczności śmierci Brunona Kwietnia ministerstwo podało, że zmarł on z przyczyn naturalnych. "Z ustaleń biegłego z zakresu medycyny sądowej wynika, że przyczyną śmierci skazanego był chorobowy krwotok wewnątrzczaszkowy. Stwierdzony przez biegłego brak zmian urazowych wyklucza udział osób trzecich" – wyjaśniono.Na koniec zapewniono, że niezależnie od ustaleń, sprawę tych dwóch zgonów badają specjalne komisje Służby Więziennej oraz prokuratura.Przypomnijmy, że Kostecki zmarł w zeszły piątek w celi w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Śledczy nie mają żadnych wątpliwości, że były bokser popełnił samobójstwo. Wokół sprawy narastają jednak wątpliwości.Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" podała, że samobójstwo Dawida Kosteckiego mogło zostać upozorowane . Według dziennika na ciele boksera znaleziono ślady po nakłuciu igłą wskazujące na to, że mógł zostać przed śmiercią odurzony.Z kolei Brunon Kwiecień zmarł w zakładzie karnym, gdzie odsiadywał karę 9 lat więzienia za przygotowywanie zamachu na Sejm.