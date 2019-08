Na długi weekend kurtka czy kąpielówki? Prognoza pogody daje nadzieję urlopowiczom

W długi weekend będzie przeważnie ciepło. Ale najlepsza aura zapowiada się dopiero na jego koniec. • Fot. Ventusky.com

redakcja naTemat

W

tygodniu popada, ale długi weekend zapowiada się bardzo zachęcająco w kwestii pogody. Nie mamy co liczyć co prawda na upały, ale jest dobra wiadomość: – przeważnie będzie słonecznie i ciepło – wynika z prognozy TVN Meteo. Niestety najlepsza pogoda będzie… w ostatnim dniu długiego weekendu.Już środa – czyli dzień, w którym wielu z nas rozpocznie długi weekend – będzie na ogół pogodna, choć miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni w okolicy Szczecina do 25 stopni na Pod karpaciu.Podobna aura szykuje się na czwartek 15 sierpnia. Będzie od 21 stopni do 25 stopni, możemy spodziewać się umiarkowanego i małego zachmurzenia. Deszcz może za to spaść w piątek na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura – od 21 do 24 stopni Celsjusza.W sobotę strefa przelotnych opadów przeniesie się na wschód. Będzie ciepło – od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Wreszcie w niedzielę będzie już pogodnie w centrum i na południu, a chmury miejscami mogą się pojawić tylko na północy.Będzie też bardzo ciepło – od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 30 stopni na Dolnym Śląsku.źródło: TVN Meteo