Powstrzymali nożownika na ulicy krzesłami i skrzynkami na mleko. Dramatyczne nagranie z Sydney

Mężczyznę udało się obezwładnić. • Fot. Youtube / 7 News Australia

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

czwartek po południu w dzielnicy finansowej Sydney młody mężczyzna wyjął na ulicy nóż i zaczął atakować ludzi. Krzyczał przy tym: "Allahu Akbar". Nożownika na szczęście powstrzymali przechodnie.Świadkom udało się uchwycić dramatyczny moment ataku zakapturzonego mężczyzny, który wskoczył na dach jednego ze stojących na ulicy mercedesów i zaczął zachęcać wszystkich, żeby "strzelili mu w głowę".Zgromadzeni w okolicy postanowili powstrzymać szaleńca. Do obezwładnienia nożownika użyli tego, co mieli pod ręką – jeden z przechodniów wziął wiklinowe krzesło, drugi zaś skrzynkę na mleko. Udało im się rozbroić mężczyznę.Nożownik był unieruchomiony do czasu przyjazdu policji.Według zagranicznych mediów napastnik dźgnął kilka osób, z czego poważnie ranił kobietę w pobliskim hotelu. Poszkodowaną przewieziono do szpitala.Dodatkowo w The Grace Hotel znaleziono ciało innej kobiety. Miała poderżnięte gardło. Policjanci sprawdzają, czy odnalezione zwłoki mają związek z nożownikiem źródło: "Daily Mail"