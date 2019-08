PiS "ujawni" loty Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Szef KPRM zdradził, kiedy poznamy dane

Lista lotów m.in. byłego premiera Donalda Tuska ma być ujawniona. • Fot. Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta

inister Michał Dworczyk zapowiedział, że jeszcze we wtorek będzie ujawniona lista lotów, które na stanowisku premiera odbyła Beata Szydło. Na tym jednak nie koniec. – W kolejnych dniach opublikujemy również listę lotów Ewy Kopacz i Donalda Tuska – dodał w Radiowej Jedynce.Afery z lotami polityków ciąg dalszy. Zaczęło się od Marka Kuchcińskiego, który przez swoje rodzinne podróże rządowymi maszynami pożegnał się ze stanowiskiem marszałka Sejmu . Teraz mamy dowiedzieć się, jak z rządowych samolotów korzystali byli szefowie rządów.Z informacji przekazanych przez Michała Dworczyka na antenie Radiowej Jedynki wynika, że lista lotów premier Beaty Szydło ma się pojawić we wtorek wieczorem. To jednak tylko część danych, które mają ujrzeć światło dzienne. – W kolejnych dniach myślę, że opublikujemy również ze względu na to zainteresowanie listę lotów kolejnych premierów, czyli pani premier Kopacz i pana premiera Tuska – ogłosił szef KPRM.W czasie audycji Dworczyk przekonywał, że "parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej chcą wykorzystać sprawę lotów jako rodzaj paliwa politycznego". Za przykład podał, że podczas spotkania w Kancelarii Premiera, gdzie omawiano ten temat, zabrakło polityków Koalicji Obywatelskiej.Przypomnijmy, że w piątek ma odbyć się prezentacja projektu ustawy o organizacji lotów najważniejszych osób w państwie. – Powinna być jedna ustawa, która dookreśli obowiązki spoczywające na różnych instytucjach państwa, które przygotowują i organizują loty – wyjaśniał Dworczyk.źródło: Radiowa Jedynka