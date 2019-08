Poruszająca rozmowa z mamą Weroniki Rosati. Wyznała, jak dowiedziała się o przemocy w związku córki

Mama Weroniki Rosati we wspólnej rozmowie z córką z "Twoim Stylem" wyznała, jak poradziły sobie z trudną rodzinną sytuacją, czyli przemocą w związku córki. • Fot. Instagram / weronikarosati

eronika Rosati z mamą po raz pierwszy we wspólnym wywiadzie opowiedziały o przemocy w związku aktorki. W szczerej rozmowie z "Twoim Stylem" zdradziły, jak poradziły sobie z tą trudną rodzinną sytuacją.Związek Weroniki Rosati i Roberta Śmigielskiego już od kilku miesięcy jest przeszłością. Aktorka oskarżyła partnera o przemoc domową. Wróciła do przykrych wspomnień w poruszającej rozmowie z "Twoim Stylem", w której wzięła udział także jej mama , Teresa Rosati.Matka aktorki wyznała w rozmowie, że długo podejrzewała, że u córki dzieje się coś niepokojącego, bo Weronika zachowywała się inaczej niż zwykle. – W pewnym momencie mój niepokój wzbudziły nienaturalnie rzadkie kontakty telefoniczne, brak odpowiedzi na esemesy, nagłe zmiany planów, odwoływanie wizyt – wspominała Teresa Rosati.– Intuicja matki działa. Weronika zawsze była ze mną i z mężem w kontakcie, nasza relacja była bliska, przyjacielska – dodała. Wyraźnym sygnałem był fakt, że Weronika nie pojawiła się w rodzinnym domu na Święta Bożego Narodzenia.. – Bolało mnie, gdy widziałam, że jest inna niż zwykle, smutna. Czułam, że w jej domu dzieje się coś złego, choć ona na razie przemocy fizycznej nie mówiła – opisywała. W pewnym momencie nie wytrzymała i wymusiła na córce wyznanie o przemocy w domu.– Widziałam, że Weronika cierpi, to był koszmar. W końcu zagrałam va banque, zapytałam: On cię uderzył, prawda? Bije cię? Córka zdziwiła się: Skąd wiesz? Ja to czuję – odpowiedziałam. I wtedy przyznała: no tak. Zaczęłyśmy rozmawiać szczerze – wspominała Teresa Rosati.Weronika Rosati już wcześniej poinformowała, że okres ciąży był dla niej traumą . Aktorka ujawniła, że jej partner bił ją wielokrotnie, gdy była w ciąży. Mówiła o swojej walce na rzecz ukarania sprawców przemocy w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".źródło: styl.pl