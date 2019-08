Zapytano Polaków, czyich rządów bardziej się obawiają. Ten sondaż to dobre i złe wieści dla opozycji

Czyich rządów bardziej obawiają się Polacy - PiS czy PO? O to zapytano w sondażu IBRiS dla "Faktu". • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

o wyborów parlamentarnych niecałe dwa miesiące. Liczne sondaże dają prowadzenie Prawu i Sprawiedliwości. Tym razem zapytano Polaków, których rządów obawiają się bardziej: PiS czy Platformy Obywatelskiej. Sondaż powinien dać do myślenia opozycji wobec partii rządzącej.Powrotu Platformy Obywatelskiej do władzy obawia się prawie 44 proc. Polaków – wynika z sondażu IBRiS dla "Faktu". Dużo mniej ankietowanych odczuwa spokój na myśl o rządach PO – 31,1 proc. Te wyniki są nieco inne w przypadku partii rządzącej.Co prawda również przyszłe rządy PiS u 42 proc. badanych budzą uczucie lęku, a to wynik podobny do PO. Jednak o wiele więcej respondentów odczuwa spokój na myśl o rządach partii Kaczyńskiego niż ugrupowania Grzegorza Schetyny – 42,3 proc. ankietowanych.Ciekawe jest także bardziej szczegółowe rozbicie tych wyników. Powrotu PO obawiają się najmocniej starsi wyborcy, z kolei aż 72 proc. przedsiębiorców odczuwa lęk na myśl o rządach PiS w przyszłej kadencji.Przypomnijmy, że zostały także sondaże partyjne już po aferze z lotami Marka Kuchcińskiego . Były marszałek Sejmu wykorzystywał rządowe samoloty do przelotów z rodziną czy politykami PiS. Jak się okazuje, partia rządząca na pewno się w wyniku tych doniesień nie osłabiła w sondażach.Według nowego sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 PiS wygrałoby wybory z wynikiem 44 proc. , podczas gdy Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27 proc. poparcia. Do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica z poparciem 11 proc. i Konfederacja – 5 proc. Pod progiem wyborczym jest PSL-Kukiz'15 – 4 proc.Także z innego sondażu przeprowadzonego już po odwołaniu marszałka Kuchcińskiego wynika, że PiS mogłoby liczyć na samodzielną większość w Sejmie . Zgodnie z badaniem IBRiS dla "Rzeczpospolitej" na PiS głosować 41,2 proc. Polaków. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem 27 proc. Ostatnia na podium jest lewicowa koalicja, w skład której wchodzą SLD, Wiosna oraz partia Razem. Poparcie: 11,6 proc.źródło: Fakt