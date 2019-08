Media wytknęły wpadkę Górniak na koncercie. Młynarska: Dzień bez kopania kobiety dniem straconym

Edyta Górniak zapomniała linijki tekstu nowego singla z Gromeem o tytule "Król". Drobną wpadkę szybko podchwyciły media • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

rapremiera owocu współpracy Edyty Górniak i Gromeego nie do końca poszła po myśli muzyków. W czasie występu na scenie festiwalu w Sopocie, piosenkarka zapomniała tekstu nowego utworu "Król".

W pewnym momencie diwa zamilkła, ale muzyka dalej grała. Zapadła krótka chwila niezręcznej ciszy, po czym piosenkarka wróciła do śpiewania. Media pisały o wpadce, ale internauci są i tak byli zachwyceni. "Przynajmniej widać, że nie śpiewa z playbacku" – czytamy w jednym z komentarzy.W obronie Górniak stanęła dziennikarka Paulina Młynarska.



"Dzień bez kopania kobiety dniem straconym. Dziś w menu Edyta Górniak, która zapomniała tekstu na estradzie. No to niech się dowie jakim jest zerem po 30 latach kariery, niech się wstydzi! Wstyd! Wstyd! Bo zapomniała linijki tekstu. No dno! Skopać, wyśmiać, poniżyć. Oczywiście rozumiem, wszak komentujące osoby należą do gatunku nieomylnych, niepokonanych, doskonałych w każdym calu. Im się nie zdarza zapomnieć tekstu. Nigdy! Nawet linijki" - napisała na Instagramie.





Edyta Górniak przyznała dziennikarzowi "Fakt24" , że w nocy bardzo mało spała. – Trochę to przewidziałam, choć nastawiałam się, żeby dać radę – przyznała ze śmiechem.Co ciekawe, na próbach przed występem na Top of the Top Sopot Festival 2019, piosenkarka apelowała o to, by jej nagrywać . "Bardzo, bardzo proszę o to, aby wszyscy wyłączyli telefony. Nie nagrywali, nie robili zdjęć. Schowajcie wszystko, co mogłoby zarejestrować występ – mówiła ze sceny. I wcale nie chodziło o to, że była nieprzygotowana. Singiel miał być niespodzianką dla fanów - nowy projekt był od miesięcy trzymany w tajemnicy."Mogłabym napisać wiele słów a i tak żadne z nich nie odda tej chwili, bo stałaby się błaha. Żyję dla Muzyki. Dzięki niej także. Taki dzień to dla mnie Święto. Czekałam wiele lat, aby spotkać Twórcę, który tak niemożliwie bezbłędnie czuje swojego artystę. Od lat nie miałam tyle Muzyki na wyciągnięcie ręki. A wszystko to dzięki tobie Gromee" – tak pisała o współpracy z producentem na Instagramie.Przypomnijmy, że niedawno Edyta Górniak trafiła do szpitala