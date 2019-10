Oto błąd, który popełnia wielu użytkowników IQOS-a. Znacznie obniża żywotność urządzenia

Fot. 123rf.com / Yakov Oskanov

Monika Przybysz

P

orzucenie papierosów na rzecz alternatyw staje się coraz łatwiejsze. Rynek innowacyjnych urządzeń stale się rozwija – mamy obecnie spory wybór urządzeń dostosowanych do indywidualnych preferencji palaczy. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że gdy wybranego urządzenia nie będziemy mieć pod ręką lub po prostu się zepsuje, skusimy się jednak na tradycyjnego papierosa. Aby nie dawać sobie wymówek do powrotu do starych nawyków, o nowy sprzęt trzeba zadbać.Ćwiczenie pamięci to jedna z rzeczy, do której muszą przyłożyć się posiadacze IQOS-ów. O ile zakup paczki papierosów to kwestia wycieczki do najbliższego kiosku, to już nabycie naprędce nowego urządzenia jest problematyczne. Z drugiej strony kompaktowa ładowarka szybko staje się rzeczą, którą automatycznie wkładamy do torby czy kieszeni - razem z kluczami i smartfonem.Nieco inaczej ma się kwestia konserwacji urządzenia. IQOS to system, który wykorzystuje wkłady z prawdziwego tytoniu. I mimo że temperatura podgrzewania nie jest aż tak wysoka, aby wkład spalił się czy zwęglił, to jednak w podgrzewaczu mogą pozostawać niewielkie resztki tytoniu.Na zanieczyszczenia wrażliwe jest również ostrze podgrzewacza. Aby urządzenie funkcjonowało prawidłowo, należy regularnie je czyścić. Wielu użytkowników zapomina, że taki zabieg należy wykonywać po zużyciu jednej paczki wkładów.IQOS-y posiadają funkcję automatycznego czyszczenia ostrza. Procedura ta uruchamia się po każdych 20 użyciach. Dodatkowo w modelu 2.4 mamy możliwość wywołania jej na żądanie: wystarczy nacisnąć przycisk ze “słoneczkiem”.Do czyszczenia podgrzewacza służą akcesoria, które dołączane są do zestawu z urządzeniem. Podstawowe narzędzie ma formę kapsuły, która rozdziela się w poprzek na dwie części. W środku znajdują się szczoteczki do usuwania resztek tytoniu z nasadki podgrzewacza, a także czyścik z haczykiem do wyjmowania większych pozostałości.Podgrzewacz czyścimy, gdy jest chłodny, a więc nie bezpośrednio po użyciu. Po wyjęciu go z ładowarki, zdecydowanym ruchem ściągamy górną część. Następnie oddzielamy od siebie dwie części czyścika i wyjmujemy z niego plastikowy czyścik.Trzymając w ręce część podgrzewacza z grzałką, nakładamy na niego dolną (większą) część narzędzia czyszczącego. Plastikową nasadkę przesuwamy następnie w górę i w dół oraz dookoła grzałki. Tak samo postępujemy z parą mniejszych części.Jeśli wokół grzałki zauważymy większe pozostałości, usuwamy je za pomocą plastikowego czyścika.Ostrze należy również dodatkowo oczyścić za pomocą patyczka, nasączonego płynem czyszczącym - ich zapas również wchodzi w skład zestawu IQOS.