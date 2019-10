Jaki wynik osiągnął Jarosław Kaczyński? Prezes PiS startował jako jedynka w Warszawie

Jarosław Kaczyński był liderem listy PiS w Warszawie. • fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

aki wynik osiągnął Jarosław Kaczyński? Prezes Prawa i Sprawiedliwości dostał 248 935 głosów. Przypomnijmy: polityk startował do Sejmu jako jedynka PiS w Warszawie.Według PKW w tegorocznych wyborach do parlamentu Jarosław Kaczyński , przewodniczący i założyciel PiS, zdobył 248 935 głosów w warszawskim okręgu nr 19.W poprzednich wyborach które odbyły się 25 października 2015 roku zdobył znacznie mniej, bo 202 424 głosy. Szefem rządu PiS (a ściśle: Zjednoczonej Prawicy) została potem Beata Szydło. Pod koniec 2017 roku zastąpił ją Mateusz Morawiecki.Jarosław Kaczyński to parlamentarzysta z długoletnim stażem. Był senatorem I kadencji parlamentu, a następnie posłem III, IV, V, VI i VII kadencji.