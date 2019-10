Wynik Grzegorza Schetyny. Jakie poparcie zdobył przewodniczący Platformy Obywatelskiej?

Grzegorz Schetyna startował do Sejmu z Wrocławia. Otwierał listę Koalicji Obywatelskiej. • fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

G

Powyższy tekst został przygotowany na podstawie sondażu exit poll przeprowadzanego przez IPSOS. Ostateczne wyniki mogą ulec zmianie.

rzegorz Schetyna zdobył 66 859 głosów. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ubiegał się o mandat posła. Kandydował z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Grzegorz Schetyna startował z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Pierwotnie miał kandydować z Warszawy, gdzie jego głównym rywalem byłby Jarosław Kaczyński startujący z jedynki listy PiS, ale ostatecznie wymienił się miejscami z Małgorzatą Kidawą–Błońską, liderką KO w kampanii do parlamentu.W poprzednich wyborach, które odbyły się 25 października 2015 roku, Grzegorz Schetyna kandydował do Sejmu z Kielc. Zdobył wówczas 42 376 głosów. Jest parlamentarzystą z wieloletnim stażem. Był posłem III, IV, V, VI i VII kadencji Sejmu.