Szykujcie parasole i zimowe kurtki. Wiadomo, kiedy spadnie śnieg

Im bliżej końca miesiąca, tym pogoda w Polsce będzie się pogarszać. • Fot. Screen / windy.com

S

łońce i wysokie jak na jesień temperatury nie mogły trwać wiecznie. Już od czwartku meteorolodzy zapowiadają zmianę pogody. Będzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i co najważniejsze – będzie zimniej. Synoptycy prognozują także, kiedy spadnie w Polsce pierwszy śnieg.Od czwartku do końca tego tygodnia w Polsce utrzyma się jeszcze w miarę ciepła, jesienna aura , ale będzie chłodniej niż na początku tygodnia. Słupki rtęci powędrują o 4-5 stopni niżej sprawiając, że temperatura w Polsce będzie wahała się od 14 do 19 stopni Celsjusza.Dodatkowo północna i zachodnia część kraju znajdować się będzie pod wpływem niżu znad Atlantyku, który przyniesie częściowe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju prognozuje się słoneczną pogodę.Niestety w kolejnym tygodniu szykuje się bardziej drastyczna zmiana pogody . Temperatura spadnie, a niebo zakryją chmury, które przyniosą opady deszczu. Im bliżej listopada, tym będzie zimniej, a na przełomie października i listopada synoptycy portalu Accuweather.com prognozują nawet opady śniegu w północnej i centralnej Polsce.źródło: Accuweather.com