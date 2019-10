Ujawniono drastyczne nagrania z niemieckiego laboratorium. W bestialski sposób torturowano zwierzęta

Zwierzętom podawano różne leki oraz chemikalia. • Fot. Youtube/CrueltyFreeInternational

rganizacje Cruelty Free International oraz SOKO Tierschutz ujawniły nagrania z niemieckiego laboratorium, w którym przeprowadzano eksperymenty na małpach, kotach oraz psach. W oczach tych zwierząt widać było przerażenie. Konały w metalowych klatkach, często leżąc we własnej kałuży krwi i moczu.Na udostępnionych nagraniach widzimy, jak naukowcy trzymali makaki w specjalnych chwytakach przymocowanych do szyi, a także koty, które nie miały skóry na łapach. Wideo ukazuje też, jak psy rasy beagle umierają w klatkach, konając we własnych odchodach i krwi.Nagrania pochodzą z ukrytej kamery w mieszczącym się pod Hamburgiem Laboratorium Farmakologii i Toksykologii. Na filmie widać, że naukowców wyraźnie nie obchodzi cierpienie zwierząt . Jeden z nich uderzył głową małpy o drzwi.Aktywiści z Cruelty Free International wezwali niemieckie władze do zamknięcia obiektu badawczego. Utworzono nawet petycję do Komisji Europejskiej o zmianę unijnego prawa dotyczącego zwierząt, które pomogłoby zakończyć ich męczarnię.Laboratorium Farmakologii i Toksykologii przyznało, że w ciągu 50 lat przebadało na zwierzętach ponad 300 leków i chemikaliów. Wiadomo, że do badań niemieccy naukowcy wykorzystali dotychczas około 10 tys. myszy, 1,5 tys. psów oraz 500 małp. – Nie do pomyślenia jest, żeby takie praktyki miały miejsce w kraju, w którym ochrona zwierząt jest zagwarantowana konstytucyjnie – przyznał Friedrich Mülln, szef SOKO Tierschutz.źródło: "The Guardian"