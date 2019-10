Actina i ASUS partnerami Narodowej Drużyny Esportu na PGA

Mat. prasowe

Narodowej Drużyny Esportowej

odczas nadchodzących targów Poznań Game Arena odbędą się finały kwalifikacji, które wyłonią reprezentantów Polski podczas 11. Esportowych Mistrzostw Świata IESF w Seulu. Rywalizacja o dołączenie do Narodowej Drużyny Esportu (NDE) w Tekken 7 i PES 2020 odbędzie się m.in. na stoisku Actina, która wraz z firmą ASUS, właścicielem marki Republic of Gamers, została partnerem technologicznym projektu NDE.Pod koniec września Esports Association, koordynator projektu Narodowej Drużyny Esportu, wraz z serwisami PESCS.pl i INCITE.pl, ogłosiło eliminacje do kadry w PES 2020. W kwalifikacjach online najlepsi okazali się Michał "Nieswiec1913" Podlas, Janek "jancioPL" Wójcik, Michał "misieklfc" Petrus oraz Michał "RumcykPoland" Tokarski.W sobotę na Poznań Game Arena powalczą oni o miano reprezentanta Polski podczas 11. Esportowych Mistrzostw Świata IESF w Seulu. Start półfinałów zaplanowano na godzinę 10:30, a finał rozpocznie się o godzinie 14:00 na głównej scenie gamingowej organizowanej przez Fantasy Expo.Narodowa Drużyna Esportu poszerzy się także o zawodnika w Tekken 7. Turniej kwalifikacyjny organizowany przez Fighting Games Challenge wystartuje w sobotę, a finałowe starcie zaplanowano na 30 minut po niedzielnym południu.Półfinały rozgrywek w PES 2020 i finał turnieju w Tekken 7 zostanie rozegrany na stoisku Actina w hali 8.“Jak widać, Actina zgodnie z zapowiedziami realnie wspiera elektroniczny sport w Polsce. Tym samym nasza mark razem z Republic of Gamers zapisuje karty polskiej historii esportu na światowej arenie jaką są 11. Esportowe Mistrzostwa Świata IESF w Seulu” – mówi Michał Miłkowski, Doradca Zarządu ds. Rozwoju Biznesu Komponentów i marki PC Actina w ACTION S.A.“Mam nadzieję, że projekt Seul, bo tak w skrócie nazwałbym weekendowe starcie najlepszych esportowców w PES 2020 i Tekken 7, to dopiero początek naszej długofalowej współpracy. Strategia marki Republic of Gamers zakłada nieustanne przekraczanie dotychczasowych limitów i wyznaczania nowych standardów, więc po 11. Esportowych Mistrzostwach Świata IESF w Seulu liczę na więcej” – komentuje Marcin Piszczek, Country Head OPBG ASUS Polska.