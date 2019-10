To zdjęcie widział już każdy. W końcu głos zabrał sam prezes – twierdzi, że to manipulacja

To zdjęcie stało się hitem, ale być może jest fotomontażem. Jarosław Kaczyński się do niego nie przyznaje. • Fot. Facebook.com / Marek Skwarski

Bartosz Świderski

arosław Kaczyński skomentował zdjęcie, które w ostatnim czasie z miejsca stało się hitem w sieci. Na fotografii pochodzącej podobno z lat 70. ubiegłego wieku, miał być uwieczniony sam prezes PiS. Tyle że kadr ma być zmanipulowany – tak przynajmniej twierdzi rzecznik PiS Radosław Fogiel.– Pokazałem szefowi to zdjęcie, nie zna tych ludzi i nie ma pojęcia, kim są. To ewidentna manipulacja, tym bardziej, że nie chadzał na pochody – tak rzecznik PiS Radosław Fogiel opisał reakcję Jarosława Kaczyńskiego na zdjęcie dla portalu o2.pl. To słowa prezesa PiS po tym, jak zobaczył popularne ostatnio ujęcie Chodzi o fotografię, którą niedawno na Facebooku opublikował pan Marek Skwarski. "Białystok, końcówka lat 70-tych. Przyszły naczelnik Polski, z extramocnym w palcach, wybiera się na pochód pierwszomajowy" – pisał o swojej publikacji. Postać po prawej stronie miała przedstawiać Jarosława Kaczyńskiego. I rzeczywiście, jest bardzo podobna.Słowa prezesa PiS dają jednak do myślenia. Jeśli to nie on znalazł się w kadrze, mamy do czynienia ze zręczną manipulacją.