Nick Cave powraca. Razem z zespołem wystąpi niedługo w Polsce

Zespół wystąpi w maju przyszłego roku. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

ick Cave and The Bad Seeds znowu zagrają w Polsce. Tym razem zespół pojawi się na koncercie w Gliwicach. Będzie tam promować swój nowy krążek zatytułowany "Ghosteen". Bilety trafią do sprzedaży pod koniec października. Nick Cave właśnie wydał siedemnasty album. Co ciekawe płyta "Ghosteen" miała swoją premierę na początku października na Youtube i platformach cyfrowych, a do sklepów trafi dopiero 8 listopada.Na nowym krążku usłyszymy piosenki, których słowa nawiązują do tragicznej śmierci syna wokalisty, który w 2015 roku zmarł w wyniku upadku z klifu w Ovingdean. "Każdy kogoś traci. Dużo czasu minie, nim odnajdziemy spokój" – śpiewa Australijczyk.Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Nick Cave często odwiedzał Polskę. Dwukrotnie wystąpił na Open’er Festivalu (w 2013 i 2018 roku), a dwa lata temu zagrał solowy koncert na Torwarze w Warszawie.Występ, będący częścią europejskiej trasy koncertowej, odbędzie się 28 maja 2020 roku w Arenie Gliwice. Bilety będzie można zakupić już od 25 października od godz. 10.