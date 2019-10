Polka wśród najbardziej poszukiwanych przestępczyń w Europie

Polka zabiła swojego męża w 2008 roku. • Fot. screen ze strony eumostwanted.eu

ej Polki poszukują służby w całej Europie. Zbrodnia, za którą Dorota Korzeniecka jest ścigana to zabójstwo. Jedenaście lat temu postrzeliła swojego męża. W trakcie odbywania kary wyszła na przepustkę. Do zakładu karnego już nie wróciła.W styczniu 2008 roku Dorota Korzeniecka zastrzeliła swojego męża. W więzieniu odsiadywała karę 25 lat pozbawienia wolności. Podczas procesu w jej obronie stanęły organizacje pomocy ofiarom przemocy domowej. Mąż Korzenieckiej miał się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie.W 2013 roku dostała roczną przepustkę z powodu depresji swojego syna. Zniknęła zaraz po tym, jak wyszła z zakładu karnego. W 2018 roku policja wydała za nią list gończy i wyznaczyła nagrodę, 10 tys. zł za pomoc w zatrzymaniu 44-latki.Teraz Dorota Korzeniecka trafiła na listę 21 kobiet poszukiwanych przez Europol, kobiet, których wizerunki wykorzystano w kampanii "Przestępstwo nie ma płci" . Działania mają zwrócić uwagę na to, że kobiety dokonują równie poważnych przestępstw co mężczyźni. Obok Polki znalazły się kobiety, które handlowały narkotykami, ludźmi, czy znęcały się nad dziećmi.