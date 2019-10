Wypadek autokaru z Polakami w Egipcie. • naTemat

Redakcja naTemat

4 osoby ranne, w tym 2 ciężko, to konsekwencja wypadku z udziałem autokaru z polskimi turystami w egipskiej miejscowości Marsa Alam. W pojazd z dużą prędkością wjechała ciężarówka.Wyjazd był zorganizowany przez biuro podróży TUI. Jak powiedział TVP jeden z 16 Polaków obecnych na pokładzie pojazdu, ludzie którzy wyszli z wypadku bez szwanku natychmiast zaczęli udzielać pomocy medycznej poszkodowanym.Do zdarzenia doszło ok. godziny 18:00 w południowo-wschodniej części kraju nad Morzem Czerwonym. Ciężko ranni zostali przetransportowani do szpitala.Ten tekst jest aktualizowany na bieżąco.źródło: tvp.info