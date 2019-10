Maciej Stuhr zerwał z alkoholem. Popularny aktor jest abstynentem, ale wpadł w inny nałóg

Maciej Stuhr przestał pić alkohol. Zaczął ze to palić papierosy. • Fot. Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Gazeta

opularny aktor przyznał w rozmowie z Beatą Nowicką, że od roku nie pije alkoholu, bo ma nadzieję przeżyć drugą połowę życia w pełnej świadomości. Jednak nie ma nic za darmo. Po zerwaniu z alkoholem aktor zacząć palić papierosy."Do bilansu 44 latka możemy dodać, że rozstałem się z alkoholem. I zacząłem palić. Coś trzeba było wybrać. Doszedłem do tego, że szkoda życia na picie. Chciałbym przeżyć jeszcze bardziej świadomie drugą połowę. Nie odrealniać się niepotrzebnie" – wyznał Maciej Stuhr w rozmowie z Beatą Nowicką.Aktor przyznał też, że sam był zdziwiony, jak łatwo było zrezygnować z alkoholu. "Od dłuższego czasu czułem, że muszę coś z tym zrobić, że to zabiera za dużo moich myśli, kombinowania, samokontroli. Czy mogę jeszcze jeden kieliszek, czy już nie? Za dużo energii zacząłem na to wszystko tracić. Stwierdziłem, że kilkanaście lat spożywania alkoholu być może wystarczy, swoje wypiłem, nabawiłem się tym" – wyjaśnia aktor w rozszerzonej wersji książki "Stuhrmówka. A imię jego czterdzieści i cztery".Alkohol często bywa problemem wielu aktorów. Niektórzy powodują wypadki, inni tracą prawo jazdy lub mają problemy w pracy. Jednym z nich był Borys Szyc , który nie ukrywał, że był uzależniony od alkoholu. O jego pijackich ekscesach – po jednym z nich aktor stracił prawo jazdy – pisały wszystkie polskie media.Cztery lata temu Szyc podjął jednak decyzję o walce z nałogiem. Udało mu się wygrać i sprowadził swoje życie na prostą – związał się z Justyną Nagłowską, zagrał w nominowanej do Oscara "Zimnej wojnie", wcielił się w Józefa Piłsudskiego. Teraz dopinguje do walki innych.źródło: wp.pl