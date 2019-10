Leśnicy uczcili pamięć Jana Szyszki. Zaczęli strzelać do zwierząt

Jan Szyszko był ministrem środowiska w rządzie PiS • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

X





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

I Hubertus Węgrowski to dwudniowe święto leśników, myśliwych, rolników oraz jeźdźców. W tym roku odbywało się w Łochowie na Mazowszu. Impreza była też okazją do uczczenia pamięci zmarłego Jana Szyszki z PiS. Był kontrowersyjnym ministrem środowiska, a także zapalonym myśliwym.W ramach XI Hubertusa Węgrowskiego zorganizowano polowanie. W planach znalazła się też parada św. Huberta, msza i koncert zespołu Golec uOrkiestra.– To jest również demonstracja naszego pozytywnego działania dla przyrody. Oczywiście jest też część typowo łowiecka – czyli polowanie. Jest to związane z prezentacją dorobku przyrodniczego Lasów Państwowych, zdrowej żywności z polskiego lasu i polskiej wsi. To połączone z degustacją, z pokazami, a w tym roku będzie to szczególna okazja do uczczenia pamięci śp. prof. Jana Szyszko – mówił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Przypomnijmy, że były minister środowiska i polityk PiS Jan Szyszko, zmarł 9 października . Miał 75 lat.