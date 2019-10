Misiewicz po raz pierwszy pokazał narzeczoną. Wrzucił zdjęcie z wesela

Bartłomiej Misiewicz po raz pierwszy pokazał zdjęcie narzeczonej. • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

o wyjściu z więzienia Bartłomiej Misiewicz szybko oświadczył się swojej wybrance. Narzeczona byłego rzecznika MON ma 26 lat i jest od Misiewicza o trzy lata młodsza. Polityk po raz pierwszy pokazał partnerkę szerszej publiczności – wrzucił wspólne zdjęcie z wesela na swój profil na Instagramie."Państwo Misiewicz zamykają sezon wesele. PS. To jeszcze nie nasza impreza" – napisał, co mogło sugerować, że niebawem i były bliski współpracownik Antoniego Macierewicza zmieni stan cywilny.Kim jest przyszła żona Misiewicza? Jak podaje jeden z portali – to prężna bizneswoman, działająca w branży transportowej. Bartłomiej Misiewicz oświadczył się w sierpniu i wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie mężem."To pozamiatane". Tak najsłynniejszy rzecznik MON w historii podpisał w sierpniu zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym. Bartłomiej Misiewicz oświadczył się na molo w Sopocie Ostatnio głośno było też o Misiewiczu w kontekście wycofania pozwu przeciwko Patrykowi Vedze . Reżyser pokazał postać stylizowaną na byłego rzecznika MON w bardzo niekorzystnym świetle. Bohater filmu Vegi brał narkotyki, sprowadzał w wiadomych celach kobiety do swojego gabinetu, zasugerowano też jego homoseksualny romans z szefem.