Wildsteinowi puściły nerwy po słowach Schetyny. "Chcecie samobójstw? Zacznijcie od siebie"

Szef publicystyki TVP Dawid Wildstein z Andrzejem Dudą podczas nadawania odznaczeń państwowych. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Odwalcie od zwykłych ludzi, przestańcie im mieszać w głowach" – napisał prawicowy publicysta Dawid Wildstein w reakcji na tweet Grzegorza Schetyny. Szef PO w jednej wypowiedzi uczcił pamięć zamordowanego przez SB księdza Jerzego Popiełuszki oraz Piotra Szczęsnego, który dokonał samopodpalenia.Publicysta TVP zwrócił się z apelem do polityków Platformy Obywatelskiej. "PO wróciło do uwielbienia Szczęsnego i opowieści, że jego samobójstwo to bohaterstwo, postawa godna naśladowania etc. To ja mam apel do PO. Na przyszłość sami się podpalajcie. Odwalcie od zwykłych ludzi, przestańcie im mieszać w głowach. Chcecie samobójstw ? Zacznijcie od siebie" – napisał Dawid Wildstein.Wpis Dawida Wildsteina to reakcja na kontrowersyjny tweet Grzegorza Schetyny . Szef Platformy Obywatelskiej w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki porównał jego kaźń do samopodpalenia się Piotra Szczęsnego . Mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku poparzeń, a swój dramatyczny krok motywował sprzeciwem wobec rządów PiS.Na tweet Schetyny zareagowała także Beata Mazurek , europosłanka PiS znana z bezpardonowych wypowiedzi na Twitterze. Była rzeczniczka partii zwróciła się do Schetyny słowami "kimże ty jesteś" i zarzuciła liderowi Platformy reaktywację komunistów w Polsce. Przeciwnicy takiej argumentacji wskazywali z kolei byłych funkcjonariuszy PRL w barwach PiS jako przykład absurdu rozumowania Mazurek.