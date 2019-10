Tragiczny finał interwencji policji. Zmarł mężczyzna rażony paralizatorem

Prokuratura rejonowa w Inowrocławiu będzie sprawdzać przyczynę śmierci 24-latka. Mężczyzna zmarł po tym, jak podczas interwencji policji został porażony paralizatorem. • Fot. Jan Rusek/Agencja Gazeta

o tragicznej w skutkach policyjnej interwencji doszło w weekend w Inowrocławiu. Funkcjonariusze razili 24-letniego mężczyznę paralizatorem, który wkrótce po tym zmarł. Z relacji partnerki mężczyzny wynika, że chorował na serce.Do wydarzenia doszło w sobotę. Jeśli wierzyć relacji partnerki 24-latka, przytaczanej przez lokalne media, Patryk wieczorem poszedł do kolegi. Tam prawdopodobnie zażył narkotyki , po których zaczął zachowywać się jak opętany. Mimo to postanowił wrócić do domu. Po drodze miał zostać napadnięty, napastnicy mieli mu zabrać portfel i telefon. Ostatecznie w fatalnym stanie wrócił do domu około 3 w nocy.W dalszej części opowieści kobieta wyznaje, że wybiegła z domu szukać telefonu swojego partnera. Zanim zdążyła wrócić do domu zadzwoniła do niej matka Patryka, która relacjonowała co się dzieje w domu. Mężczyzna miał się zachowywać agresywnie. Po powrocie do domu jego partnerka miała być tak roztrzęsiona, że dostała środki uspokajające, po których zasnęła. Gdy się obudziła, Patryka już nie było w mieszkaniu.Co się stało? Zdaniem jego matki na miejsce zamiast wezwanej karetki pojawili się policjanci , którzy skuli Patryka i użyli wobec niego paralizatora. Z relacji matki i partnerki ma wynikać, że policjanci wiedzieli o tym, iż mężczyzna jest chory na serce.Policja nie komentuje zdarzenia, odsyłając do prokuratury. – Trwa postępowanie w związku z użyciem przez funkcjonariusza tak zwanego paralizatora i późniejszego zgonu mężczyzny – przyznaje w rozmowie z RMF MAXXX prokurator Robert Szelągowski z prokuratury rejonowej w Inowrocławiu. – Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, która ma dać odpowiedź na pytanie, co było przyczyną jego zgonu – dodał Szelągowski.źródło: inowroclaw.naszemiasto.pl