nt_logo

15 zdumiewających faktów o kotach. O większości nie miałeś pojęcia!

N

1. Najstarszy film o kotach

ajbogatszy ma na koncie 7 milionów funtów, a najszybszy pokonałby na prostej Usaina Bolta, najgłośniejszy zagłuszyłby odkurzacz. Oto 15 zdumiewających faktów o kotach, o których nie miałeś pojęcia.

Najstarszy film o kotach nakręcono w 1894 roku. Jego tytuł to "Boksujące koty”. Czarno-biała pozycja opowiada o dwóch kotach, które mierzą się ze sobą na ringu. Na łapkach mają miniaturowe rękawice bokserskie. Trochę dziwne, lecz warte uwagi.

2. Kotoburmistrz z Alaski

Rudy kot o imieniu Stubbs przez 20 lat był burmistrzem Talkeetna, niewielkiej miejscowości na Alasce. Nie miał żadnej władzy ustawodawczej, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, ale mieszkańcy i tak go kochali.

3. Najbogatszy kot na świecie

Księga Rekordów Guinnessa podaje, że najbogatszym kotem świata był Blackie, który po swoim opiekunie odziedziczył ponad 7 milionów funtów. Zwierzak miał zapewnioną dożywotnią opiekę i żył w dobrobycie.

4. Ludzie zaklęci w kotach

Niektórzy Japończycy uważają, że koty po śmierci zamieniają się w nieśmiertelne dusze. Być może wynika to z buddyjskiego przekonania, że w ciałach kotów spoczywają potężni ludzie z wielką wiarą.

5. Chód w stylu żyrafy

Czy przyglądałeś się kiedyś kociej sekwencji chodu? Koty najpierw przesuwają do przodu jedną stronę ciała, np. obie prawe stopy, a później drugą, dzięki czemu poruszają się bezszelestnie. W ten sam sposób chodzą żyrafy i niewiele innych zwierząt na ziemi.

6. Popularność kotów w USA

Koty są najpopularniejszym zwierzęciem domowym w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mają ich ok. 88 milionów. Drugie miejsce zajmują psy, których w USA jest ok. 75 milinów, a więc o prawie 10 mln mniej niż kotów.

7. Isaac Newton – koci wynalazca

Chociaż Isaac Newton jest najbardziej znany z odkrycia grawitacji, to nieoficjalnie uważa się, że to on zainicjował stworzenie drzwi dla kota. Kiedy naukowiec pracował na Uniwersytecie w Cambridge, nieustannie przeszkadzały mu mieszkające tam koty. Mruczki drapały w drzwi i domagały się wejścia do środka. Wtedy Newton zlecił stolarzowi wykonanie specjalnych drzwi z klapą dla kotów.

8. Zakaz zabijania kotów w Egipcie

W starożytnym Egipcie zabijanie kotów było nielegalne. Zwierzęta te postrzegano jako symbole Bastet, Bogini Domowego Ogniska. Doceniano ich skuteczność w zwalczaniu gryzoni i szczurów. Zabicie kota było karane śmiercią, a gdy kot umierał w wypadku lub z przyczyn naturalnych, jego opiekunowie musieli zgolić brwi na znak żałoby.

9. Pierwszy kot w kosmosie

Możliwe, że nigdy nie słyszałeś o Felicette, astrokotce, która 18 października 1963 roku opuściła ziemię, zostając pierwszym kotem, który poleciał w kosmos i jedynym, który z niego wrócił. Zwierzę po powrocie poddano serii badań.

10. DNA jak tygrys

Naukowcy zbadali, że nasi domowi pupile mają 95,6 proc. wspólnego DNA z dwumetrowymi tygrysami. Co więcej, małe koty domowe łączą z nimi wiele zachować związanych ze znaczeniem terenu i polowaniem. Z kolei duże koty też kochają pudełka…

11. Kocimiętka a geny

Naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest, ale nie wszystkie koty reagują na kocimiętkę. Badacze podejrzewają, że jest to dziedziczne. Jeżeli rodzice kociąt nie reagują na kocimiętkę, to one najprawdopodobniej też nie będą jej lubić.

12. Najszybszy kot na świecie

Jeżeli masz kota, na pewno wiesz, że te niepozorne czworonogi, są bardzo szybkie, ale możesz być zaskoczony, kiedy dowiesz się, z jaką prędkością biega najszybszy kot na świecie. Dane naukowe wskazują, że osiągnął on prędkość rzędu 48 km/h, co oznacza, że jest szybszy od sprintera wszech czasów Usaina Bolta…

13. Najgłośniejszy mruczek świata

Rekord najgłośniejsza mruczenia należy do Merlina, czarno-białego kota z Wielkiej Brytanii, który mruczy z głośnością 67,8 decybeli, co oznacza, że generuje hałas jak typowy odkurzacz.

14. Koty z Disneylandu

Na terenie Disneylandu w USA mieszka ponad 200 kotów, których zadaniem jest kontrolowanie populacji gryzoni w parku rozrywki. Zwierzęta są wykastrowane lub wysterylizowane, a pracownicy parku zapewniają im opiekę i jedzenie.

15. Pamiętliwy jak kot

Domeną kotów jest zarówno pamięć długotrwała, jak i krótkowała, jednak mruczki wydają się bardziej selektywne w zachowywaniu wspomnień od psów i ludzi. Koty zapamiętują dobre rzeczy, a o złych zapominają. I chyba warto brać z nich przykład.

Czytaj także: https://natemat.pl/453622,11-najwiekszych-ras-kotow-na-swiecie