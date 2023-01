nt_logo

Było tropikalnie, będzie arktycznie. Już za kilka dni śnieg i siarczysty mróz

W

Z najnowszych prognoz pogody wynika, że z dnia na dzień aura będzie się zmieniała w kierunku zdecydowanie bardziej zimowej

W weekend najniższa temperatura ma być na północy Polski, gdzie na termometrach zobaczymy nawet minus 14 stopni

W środkowo-wschodniej części kraju mają wystąpić opady śniegu

Nowy Rok z niedowierzaniem patrzyliśmy na termometry, które wskazywały nawet 19 stopni. Letnia aura nie pozostanie jednak z nami na dłużej. Synoptycy prognozują, że już w najbliższy weekend będziemy mogli zaplanować wypad na sanki. Spaść ma bowiem śnieg. Do tego dojdą siarczyste mrozy sięgające kilkunastu stopni poniżej zera.

Za dość nagłą zmianę aury mają odpowiadać niże, które przemieszczają się nad Polską. Te, jak informują synoptycy, przechodzić będą w kierunku Rosji.

Gdzie na Trzech Króli spadnie śnieg?

IMGW podaje, że Polska znajdzie się w cyrkulacji zachodniej. "Od zachodu przez obszar kraju przemieszczać się będą kolejne niże, co zapewni nam zmienną i wietrzną pogodę. Stopniowo będzie się ochładzać – informują synoptycy.

"Zdecydowane ochłodzenie od piątku na północnym wschodzie kraju, gdzie ponownie wystąpi ujemna temperatura powietrza. Miejscami pojawiać się będą opady deszczu, na wschodzie i południu również deszczu ze śniegiem, w górach śniegu" – czytamy dalej w komunikacie instytutu.

O śniegu piszą także synoptycy TVN Meteo. Jak podaje portal, opady prognozowane są na sobotę i okresami będą występować na wschodzie, południu i w centrum, gdzie spadnie od 1 do 5 cm białego puchu.

"Rano będzie mroźno. Przy pogodnym niebie temperatura może spaść do poziomu -12 st. C w środkowej części kraju, a na północy znajdzie się w granicach od -11 do -14 st. C. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od -7 st. na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum, do 1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków wschodnich, będzie wiać słabo" - informuje tvnmeteo.pl

19 stopni w styczniu nowym rekordem

O tym, że 2023 rok przywitał nas iście wiosenną, a nawet letnią aurą, przekonaliśmy się niemal wszyscy. Jak się okazuje, 1 stycznia 2023 roku odnotowano rekordowo wysoką temperaturę w Polsce. Jak podaje IMGW, w Jodłowniku w Małopolsce odnotowano 19 stopni Celsjusza, czyli o 0,4 stopnie więcej, niż miało to miejsce w 1999 roku.

Klimatolog Rafał Maszewski wyjaśniał w naTemat, że takie rewolucje pogodowe, choć pozornie niewinne mogą mieć konsekwencje dla przyrody.

Takie ocieplenie po grudniowym epizodzie zimowym trwa już na tyle długo, że przyroda może już budzić się do życia, w oziminach na polach zaczynają się pojawiać takie symptomy wegetacji. A za chwilę znów może powrócić zima i te rośliny zostaną zaatakowane przez mróz. Można to porównać do niedźwiedzia przebudzonego w środku zimy: najpierw będzie się snuł, potem w końcu powtórnie zaśnie, ale straci już energię, będzie osłabiony. I na wiosnę ta przyroda, niektóre rośliny też mogą już być osłabione, bardziej podatne na różnego rodzaju choroby.

A jaka pogoda czeka nas w najbliższych miesiącach 2023 roku? Z informacji przekazanych Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW wynika, że styczeń i luty będą miesiącami, które temperaturowo nie będą odstawać od normy, jednak marzec w całej Polsce ma być cieplejszy niż dotąd.

