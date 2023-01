nt_logo

20-letnia Marta wyszła z domu i ponoć poszła na zakupy. Nie wraca od 14 lat

20-letnia Marta Bieniaszewska (panieńskie nazwisko: Podleśna) wyszła z domu w Pawłowicach o godz. 7.00. Miała jechać autobusem na zakupy do pobliskiego Jastrzębia-Zdroju, miasta, z którego pochodziła. Taką wersję wydarzeń przedstawił policji jej mąż. Od tej pory wszelki ślad po niej zaginął. Dzień wcześniej kobieta zdawała egzamin na prawo jazdy i go oblała. Czy może to mieć jakiś związek z jej zniknięciem? Matka Marty, jej rodzeństwo, a także najbliższa przyjaciółka mają wątpliwości, czy były mąż kobiety mówi całą prawdę. On twierdzi, że Marta od niego uciekła i postanowiła zacząć nowe życie. Ich zdaniem 20-latka nie zostawiłaby swego ledwie rocznego syna. Bliscy Marty zwracają też uwagę, że jej mąż dość szybko po zaginięciu sprzedał mieszkanie, działkę i samochód i przeprowadził się do innej miejscowości. Wkrótce też ułożył sobie życie z inną kobietą. Po kilku miesiącach złożył w sądzie pozew o separację, odebranie Marcie praw rodzicielskich i alimenty na rzecz dziecka, a potem także o rozwód. Iwona Stabla, siostra Marty, przyznaje, że nie jest optymistką. Jej zdaniem Marta nie żyje. Ale chciałaby wiedzieć, co się stało z siostrą i gdzie jest jej ciało. W najnowszym odcinku podcastu "Morderstwo (nie)doskonałe" rozmawiam i z siostrą zaginionej, i z jej najlepszą przyjaciółką, Magdaleną Jachym. Przytaczam też krótką rozmowę z byłym mężem Marty oraz informacje z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, która od 2009 r. zajmuje się tą sprawą.