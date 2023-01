nt_logo

Gdy pan woli pana... 10 zwierząt, u których zachowania homoseksualne to norma

J

1. Lwy

edne spotykają się wyłącznie w celu kopulacji, drugie wychowują wspólnie potomstwo, trzecie okazują sobie czułość... Oto 10 gatunków zwierząt, u których zachowania homoseksualne to norma.

Zachowania o charakterze homoseksualnym u lwów obserwowano zarówno u samic, jak i samców. Samce łączą się w pary na kilka dni: trącają się czule nosem, wspólnie śpią, kopulują, następnie zmieniają partnera. Co ciekawe, lwice utrzymują stosunki seksualne z innymi lwicami jedynie w niewoli, a samce przez cały czas.

2. Żyrafy

Samce żyraf pieszczą się z innymi samcami, dosiadają je i penetrują. Stwierdzono, że tego typu interakcje między dwoma samcami są częstsze niż między dwoma osobnikami różnych płci. Według jednego z badań aż 94 proc. stosunków seksualnych u żyraf ma charakter homoseksualny.

3. Owce

Od 8 do 10 proc. baranów współżyje wyłącznie z osobnikami tej samej płci, a kolejne 18-22 proc. współżyje zarówno z baranami, jak i owcami. Samce o względy innych samców zabiegają tak samo, jak zabiegaliby o względy samic: szturchają ich, kopią przednią łapą, wąchają okolice intymne, następnie dosiadają ich i pchają miednicą.

4. Hieny cętkowane

Samice hien cętkowanych mają powiększone łechtaczki, tzw. pseudopenisy, którymi penetrują przedstawicieli zarówno tej samej płci, jak i odmiennej. Wszystko po to, by okazać dominację i rządzić w stadzie. Co ciekawe, samice hien cętkowanych są większe i silniejsze od samców.

5. Pingwiny

Zachowania homoseksualne u pingwinów po raz pierwszy zaobserwowano w 1911 roku. Co ważne, ich zachowania nie ograniczają się jedynie do współżycia, a również do wspólnego wychowywania potomstwa. W ZOO w Odense w Danii para samców znalazła jajo odrzucone przez samicę, wysiedziała je, następnie zaopiekowała się pisklęciem.

6. Bonobo

Bonobo, jako jedne z niewielu człekokształtnych, tworzą społeczeństwo matriarchalne, w którym kluczową rolę odgrywają samice. Aż 60 proc. całej aktywności seksualnej tych zwierząt ma miejsce między dwiema samicami. Bonobo używają pocierania miejsc intymnych do łagodzenia konfliktów i odwracania uwagi.

7. Jaszczurki

Istnieje kilka gatunków jaszczurek, np. Tupinambis teguixin, składających się wyłącznie z osobników żeńskich, które rozmnażają się poprzez partenogenezę. Samice angażują się w zachowania seksualne między sobą, żeby stymulować owulację i zachować płodność. Podczas rui wykazują największą aktywność.

8. Słonie

W wiązanie się i utrzymywanie kontaktów seksualnych z przedstawicielami tej samej płci angażują się zarówno samce słoni indyjskich, jak i afrykańskich. Samce słoni żyją z dala od reszty stada, tworząc niewielkie grupy składające się ze starszego osobnika i dwóch młodych samców. Zwierzęta całują się, dotykają trąbami, kopulują. Ich związki trwają latami.

9. Delfiny

Zachowania homoseksualne występują u większości gatunków delfinów, jednak najczęściej są obserwowane u butlonosów. U samic stosunki płciowe wyglądają tak, że samica wtyka swój dziób w otwór genitalny drugiej i szybko płynie, podczas gdy samce ocierają się o siebie swoimi genitaliami.

10. Krzyżówki

Samce krzyżówek łączą się z samicami jedynie do momentu złożenia przez nie jaj. Wtedy to samic opuszcza samicę, a jako że ma ogromny apetyt seksualny, wymusza kopulację na innych kaczkach lub kaczorach. U krzyżówek zdarzały się też przypadki homoseksualnej nekrofilii. Trzeba przyznać, że mają coś z Jeffrey`a Dahmera...

Czytaj także: https://natemat.pl/451276,penis-kaczora