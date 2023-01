nt_logo

Trzęsienie ziemi w Polsacie. Piotr Gąsowski ogłasza odejście z "Twoja twarz brzmi znajomo"

Piotr Gąsowski odchodzi z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w telewizji Polsat

Aktor nie kryje, że to w związku ze zwolnieniem z "TTBZ" jurorki Katarzyny Skrzyneckiej. Wcześniej z programem pożegnał się Michał Wiśniewski

Nieoficjalne informacje z Polsatu wskazują, że za zmianami stoi Edward Miszczak, który planuje "odświeżenie programu"

"Odchodzę wraz z Tobą" – ogłosił na Instagramie Piotr Gąsowski. W ten sposób aktor zareagował na zwolnienie z polsatowskiego programu "Twoja twarz brzmi znajomo" jurorki Katarzyny Skrzyneckiej. Gąsowski odchodzi w geście solidarności. Jak tłumaczy, bez Skrzyneckiej jego zdaniem ten program będzie miał inną "nieznajomą twarz".

Radykalne zmiany w jednym z najważniejszych programów telewizji Polsat. Za wszystkim zaś stoi najpewniej nowy wiceprezes zarządu i dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak. Kolejna ważna gwiazda opuszcza show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Najpierw ogłoszono, że z programu zniknie juror Michał Wiśniewski. Potem okazało się, że z obsadą pożegna się wieloletnia jurorka Katarzyna Skrzynecka. Teraz okazuje się, że na tym nie koniec. W programie "Twoja twarz brzmi znajomo" nie zobaczymy już także prowadzącego Piotra Gąsowskiego. Aktor ogłosił, że odchodzi w geście solidarności ze zwolnioną Skrzynecką.

"Cześć Kochani! Mówi się często: 'czas na zmiany'… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej, jak umiem, Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość…" – tak Gąsowski zaczął swój emocjonalny wpis.

"obawiam się, iż bez Ciebie… ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla, 'nieznajomą twarz'! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać! Nie będę Was wszystkich wymieniać personalnie, żeby nie okazało się, że będzie to tzw. pocałunek śmierci!" – czytamy we wpisie aktora na Instagramie.

"To było 9 lat wspaniałych, najlepszych, najpiękniejszych lat, jakie mogły mi się w telewizji Polsat przydarzyć! I to dzięki Wam, Droga Ekipo, i Wam, Drodzy Telewidzowie!" – pisze Gąsowski.

"Chciałbym duuużo więcej napisać, ale muszę chwilę ochłonąć po tym moim oświadczeniu, gdyż nie chcę, jak to mam w zwyczaju, zanadto się rozklejać! Przytoczę tylko na koniec słowa, które napisałem na zakończenie jednego z odcinków do muzyki 'Final Countdown' grupy Europe: I tymi słowami się z tym pięknym programem pt: 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo', żegnam:

Jak każda piosenka/Ta kończy się też/ Lecz jeszcze jest puenta/ Lub morał, jak chcesz/ Na scenie się zmieniasz wciąż/ Nieważne, co grasz/Lecz w życiu najlepiej…/ Zachować swą Twarz!!!/ I wszyscy razem: (wesolutko!!)/ Twarz, co brzmi znajomo!!!

Dziękuję i będę bardzo tęsknił i kciuki mocno trzymał ! Wasz Gąs" – zakończył Gąsowski.

Piotr Gąsowski wraz z Maciejem Dowborem od pierwszej edycji prowadził program "Twoja twarz brzmi znajomo". Zmiany w tym show to najpewniej rezultat nowego pomysłu na program, jaki ma następca Niny Terentiew, czyli Edward Miszczak, do niedawna szef programowy w TVN. Tak można sądzić po wcześniejszym pożegnaniu Katarzyny Skrzyneckiej.

Skrzynecka wyznała, że w nowym roku przyszły "nowe zmiany". Zaznaczyła przy tym, że będzie jej brakowało pracy na planie i podziękowała dotychczasowej dyrektor programowej w telewizji. "DZIĘKUJĘ Nino za Zaufanie, Przyjaźń i Artystyczne Wsparcie w tym CUDNYM programie, który generuje taką moc pozytywnych wibracji" – oświadczyła aktorka.

Nieoficjalnie jeden z pracowników stacji w rozmowie z portalem pudelek.pl stwierdził wprost, że zakończenie tej współpracy związane jest z objęciem stanowiska w Polsacie przez Edwarda Miszczaka, który postanowił "odświeżyć" ten program. Jak w oficjalnym komunikacie podała telewizja, nowy dyrektor ma rozpocząć swoją pracę od 16 stycznia. Jednak, jak widać, nie przeszkadza mu to we wprowadzaniu "wiatru zmian".