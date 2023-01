nt_logo

Skrzynecka dziękuje Gąsowskiemu za odejście z programu. "Bohaterski gest honoru"

A

Katarzyna Skrzynecka przeprowadziła rozmowę z Piotrem Gąsowskim po tym, jak odszedł on z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych jeszcze raz mu dziękuje za ten gest.

Do podziękowań odniósł się publicznie również Piotr Gąsowski.

Reakcja Skrzyneckiej na gest Gąsowskiego

ktorka Katarzyna Skrzynecka zareagowała na decyzję swojego kolegi Piotra Gąsowskiego, który w geście solidarności również zwolnił się z pracy przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". "To ekstremalny gest solidarności" – pisze w podziękowaniach gwiazda. Na jej wpis zareagował już aktor.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl niedawno Katarzyna Skrzynecka poinformowała, że odchodzi z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". We wpisie zasugerowała, że nie była to jej decyzja, a została zwolniona. W sobotę Piotr Gąsowski zadecydował, że w geście solidarności również opuści program.

"obawiam się, iż bez Ciebie… ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie, Twojego serdecznego Kumpla, 'nieznajomą twarz'! Odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać!" – napisał aktor.

"My z Piotrem już sobie właśnie co porozmawialiśmy długo i szczerze przez telefon, bo najważniejsze w życiu rzeczy mówimy sobie serce w serce i oczy w oczy... A nie na forach społecznościowych. Zadzwoniłam do Piotrka zaraz po tym, jak przeczytałam to emocjonalne oświadczenie. Tutaj zatem napiszę tylko to, co można i warto powiedzieć na naszych Oficjalnych Profilach" – napisała Skrzynecka, kierując się do swoich fanów.

W dalszej części komentarza aktorka zachwalała odwagę Gąsowskiego, zaznaczając, że od nikogo nie oczekiwałaby tak "bohaterskiego gestu honoru". Podkreśliła, że na jego odejściu program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wiele straci.

"Mało kto miewa taką odwagę"

Uważam, że akurat Wy z Maćkiem jesteście SERCEM tego programu, uwielbianym przez miliony Telewidzów. Powinniście z pełną energią go kontynuować, co najwyżej miło nas wspomnieć na antenie... Ty jednak zdecydowałeś się na tak ekstremalny gest solidarności jako Artysta i jako Przyjaciel. Mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę. Mawiają, że Prawdziwi Przyjaciele skoczą za sobą w ogień ... Skoczyłeś. Brak mi słów... muszę ochłonąć... Wszystko wiesz" - zaznaczyła.

Piotr Gąsowski odniósł się już do emocjonalnego wpisu koleżanki z programu. Prezenter nie ukrywał, że jej słowa mocno go poruszyły. "Obudziłem się w środku nocy… Przeczytałem … Jezuniu… Kasiu… Zryczałem się … To chyba sen… Ale nie… To Ty i Twoje wielkie serducho!!! Dziękujemy! Kochamy!" - napisał.

Stację czekają duże zmiany

Zarówno Katarzyna Skrzynecka, jak i Michał Wiśniewski, którego odejście z programu ogłoszono pod koniec ubiegłego roku, byli ulubieńcami ustępującej dyrektorki programowej Niny Terentiew. Nieoficjalnie jeden z pracowników stacji w rozmowie z portalem pudelek.pl stwierdził wprost, że zakończenie tej współpracy związane jest z objęciem tego stanowiska w Polsacie przez Edwarda Miszczaka, który postanowił "odświeżyć" ten program.

Jak w oficjalnym komunikacie podała telewizja, nowy dyrektor ma rozpocząć swoją pracę od 16 stycznia. Jednak, jak widać, nie przeszkadza mu to we wprowadzaniu "wiatru zmian".