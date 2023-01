nt_logo

Nie żyje aktor ze "Słonecznego Patrolu". Adam Rich miał 54 lata

W

Nie żyje Adam Rich. Aktor był znany szerszej publiczności z ról dziecięcych w serialach komediowych i familijnych

Wystąpił m.in. w "Eight is Enough" oraz jako Ethan w hicie "Słoneczny Patron" z Pamelą Anderson i Davidem Hasselhoffem

W młodości zmagał się z uzależnieniem

Adam Rich nie żyje. Grał m.in. w "Słonecznym Patrolu"

niedzielę 8 stycznia zagraniczne media poinformowały o śmierci Adama Richa, aktora dziecięcego znanego m.in. z ról w serialu komediowym "Eight is Enough" i hicie "Słoneczny Patrol".

O śmierci Adama Richa poinformował rzecznik aktora Danny Deraney. Wiadomo, że 54-latek zmarł w niedzielę w swoim domu w Los Angeles. Na razie nie podano, co było przyczyną zgonu. W oświadczeniu opisano gwiazdora jako sympatyczną i szczodrą osobę, a także "wojownika w walce z chorobą psychiczną".

Był bezinteresowny i zawsze troszczył się o tych, na którym mu bardzo zależało. Dlatego też wielu ludzi, którzy dorastali wraz z nim, czuje, że stracili część swojego dzieciństwa. (...) On naprawdę był młodszym bratem Ameryki" – czytamy w komunikacie.

Adam Rich urodził się w 1968 roku w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn, a dorastał w Granada Hills w Los Angeles. Jego rodzina przez jakiś czas mieszkała również na Florydzie – to tam aktor zdobywał pierwsze doświadczenia w zawodzie.

W 1976 roku zadebiutował w serialu "The Six Million Dollar Man", a rok później obsadzono go w roli Nicholasa Bradforda w serialu "Eight Is Enough". Wystąpił w aż 112 odcinkach produkcji ABC.

Na początku lat 80. dołączył do obsady sitcomu "Gun Shy" stacji CBS, a następnie wystąpił gościnnie w takich telewizyjnych hitach jak "The Love Boat", "Fantasy Island" czy "Słoneczy Patrol". W ostatnim z tytułów wcielił się w surfera o imieniu Ethan. Mogliśmy zobaczyć go w piątym odcinku 4. sezonu zatytułowanym "Sky Rider".

Aktor dziecięcy miał problemy z uzależnieniem. W wieku 14 lat po raz pierwszy zapalił marihuanę, a w wieku 17 lat został wyrzucony ze szkoły średniej. W 1989 roku prawie umarł w wyniku przedawkowania valium. Dwa lata później został aresztowany i oskarżony o usiłowanie kradzieży z apteki.

W 1996 roku amerykańskie media obiegł fake news, zgodnie z którym Rich miał zostać zamordowany. W 2002 roku aktora aresztowano za jazdę pod wpływem. Wiadomo, że co najmniej trzy razy był na odwyku.

Nie żyje Kirstie Alley

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, na początku grudnia 2022 roku mediom przekazano wiadomość o śmierci Kirstie Alley. Gwiazda "I kto to mówi", "Czy to ty, czy to ja?" oraz serialu "Zdrówko" miała 72 lata.

"Była otoczona najbliższą rodziną i walczyła dzielnie, pozostawiając nam pewność swojej niekończącej się radości z życia. (...) Była ikoniczna na ekranie, ale jeszcze bardziej niesamowita poza ekranem – jako matka i babcia" – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu rodziny Alley. Tuż przed śmiercią u aktorki zdiagnozowano nowotwór.

Kirstie Alley rozpoczęła karierę aktorską pod koniec lat 70. od programów telewizyjnych "Match Game" (1979 r.) oraz "Password Plus" (1980 r.). Na dużym ekranie zadebiutowała w filmie "Star Trek II: Gniew Khana" z 1982 roku.