nt_logo

Antek Królikowski uchyla się od płacenia na syna? Sprawą miała zająć się prokuratura

M

Kilka miesięcy temu Joanna Opozda wprost przekazała w sieci, że Antek Królikowski nie interesuje się synem i nie płaci alimentów

Jeden z tabloidów ustalił, że w tej kwestii nic się nie zmieniło

Aktorka stara się o pieniądze na syna. Królikowski będzie musiał tłumaczyć się w prokuraturze?

ałżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rozpadło się jeszcze przed przyjściem na świat ich syna. Aktorka sama wychowuje niespełna rocznego Vincenta Królikowskiego. Okazuje się, że pełen wymiar utrzymania syna ma także spoczywać na jej barkach. Tabloid przekazał, że sprawą alimentacyjną zajęła się prokuratura.

Pierwsza połowa 2022 roku była zdominowana przez doniesienia na temat Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Aktorzy, którzy pobrali się w lipcu 2021 roku, rozstali się tuż po narodzinach syna Vincenta. Światło dzienne ujrzał bowiem romans gwiazdora.

Opozda, jak samotnie opuszczała porodówkę, tak od tamtej pory samotnie zajmuje się maluchem, mimo licznych zapewnień Królikowskiego o tym, że uczestniczy w wychowaniu dziecka. – Wierzę, że docelowo sąd zabezpieczy opiekę naprzemienną tak, abym mógł realnie uczestniczyć w jego życiu – mówił w sierpniu w rozmowie z "Super Expressem".

Przypomnijmy, że Opozda i Królikowski w świetle prawa wciąż pozostają małżeństwem, choć nie są razem od roku. Czekają na sprawę rozwodową. Niedawno ta sama gazeta informowała o tym, że aktorzy spotkają się na sali sądowej najprawdopodobniej pod koniec bieżącego roku. Jednak bardziej realistyczna data to 2024 rok.

Antek Królikowski ma nie płacić alimentów. Sprawa trafiła do prokuratury

Kilka miesięcy temu internauci byli świadkami medialnych przepychanek między byłymi partnerami. Na tapecie były alimenty, a właściwie ich brak. Joanna Opozda poinformowała, że ojciec Vincenta nie dokonuje wpłat na rzecz jego utrzymania.

"Antek nie płaci alimentów, więc wystąpiłam do sądu o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Sąd przyznał alimenty, których Antek dalej nie płaci, więc aktualnie sprawą zajmuje się komornik" – podkreśliła, a Królikowski nie pozostawił tego bez odpowiedzi. Co więcej, demonstrował zrzuty ekranu z mobilnej aplikacji banku.

– Boli mnie, że Joanna dopuszcza się tych wszystkich pomówień o alimentach, podczas gdy sama przelała sobie z naszego wspólnego konta wszystkie oszczędności w znacznej kwocie, które wpływały głównie ode mnie, a wypływały jedynie na jej konto. Wiem jednak, że dzięki temu mój synek może rozwijać się w pierwszych miesiącach życia w naprawdę dobrych warunkach – mówił w opublikowanym nagraniu na YouTube.

Opozda zareagowała. "Alimenty zasadził sąd, nie ja. Przyjrzał się Twoim zarobkom i ustalił odpowiednią kwotę. Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem i płaciłbyś co miesiąc alimenty na czas, komornik nie zająłby Twojego konta, to chyba oczywiste" – zaznaczyła.

Teraz znowu robi się głośno o sprawie alimentacyjnej. Zajęła się nią warszawska prokuratura, o czym donosi "Super Express". "Uprzejmie informuję, że postępowanie dotyczy przestępstwa niealimentacji (tj. czynu z art. 209 par. 1 k.k.). Czyn z art. 209 par. 1 k.k. zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku" – potwierdziła w krótkim oświadczeniu Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Osoba z bliskiego otoczenia Opozdy miała powiedzieć tabloidowi, że aktorka chce jak najprędzej sfinalizować sprawę.

– Asia chciałaby mieć to wszystko za sobą. Jest już zmęczona całą sytuacją związaną z Antkiem i tym, jak on podchodzi do ojcostwa. Zabolało ją, kiedy przeczytała, że chciałby naprzemiennej opieki nad Vincentem, podczas gdy cały ciężar wychowania i utrzymania chłopca spoczywa na niej. Czara goryczy przelała się, kiedy podczas ostatniej choroby Vincenta nie mogła liczyć na Antka – przekazał informator.