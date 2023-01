nt_logo

Czy dziennikarz może zmienić poglądy? Eliza Michalik: Obawiam się, że będę to robić do końca życia

ziennikarka Eliza Michalik gościła w podcaście "Godzina z Jackiem" u Jacka Pałasińskiego. W rozmowie poruszono między innymi temat stanu polskiego dziennikarstwa. Michalik odniosła się do krążącej w społeczeństwie opinii, że dziś wystarczy posiadać internet, aby zostać dziennikarzem. "Wiele osób wykluczonych, których nie było słychać, w tej chwili ma swój bezpośredni głos" – przyznała. W rozmowie pojawił się także temat reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa", który dziennikarka oceniła jako wybitny. "Niewykluczone, że stacja TVN będzie miała wielkie kłopoty" – mówiła Michalik. Podkreśliła, że KRRiT wszczęła postępowanie z uwagi m.in. na fakt, iż materiał nie spodobał się władzy. "Czy polskie dziennikarstwo może sobie pozwolić na stratę kogoś takiego jak Eliza Michalik?" – zapytał prowadzący. Pałasiński w ten sposób zwrócił uwagę na ogólny problem odchodzenia dziennikarzy z różnych redakcji. Takie zjawisko, jak uważa Michalik, ma jednak pozytywny aspekt. "Pan w dużej redakcji już nie musi uznać, że jesteś godzien mówić do widzów i cię zatrudnić" – oceniła dziennikarka. Zwrócono również uwagę na ciekawą kwestię, mianowicie zmiany poglądów politycznych wśród dziennikarzy. Czy osoba uprawiająca taki zawód może sobie na to pozwolić? Obejrzyjcie odcinek, żeby poznać odpowiedź!