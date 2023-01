M

Medialna przepychanka Gerarda Pique i Shakiry trwa, od kiedy piosenkarka wstawiła piosenkę, w której uderza w byłego partnera. Hiszpański piłkarz odpowiedział jej ponownie – tym razem w jeszcze mocniejszy sposób.

Gerard Pique znów odpowiedział Shakirze. [WIDEO] Fot. NBC/Ferrari Press/East News/ JOSEP LAGO/ AFP/ East News

Piosenka Shakiry o Gerardzie Pique w parę dni stała się międzynarodowym hitem

Piłkarz odpowiedział partnerce już następnego dnia, odnosząc się do fragmentu piosenki, w którym artystka śpiewała o firmie Casio

Teraz w sieci króluje nagranie, na którym Pique podjeżdża na rozgrywki Kings League Renault Twingo

Gerard Pique znów zareagował na piosenkę Shakiry

Piosenka Shakiry jest tematem numer 1 mijającego weekendu. W utworze, który w parę dni (na chwilę pisania tego artykułu) zdobył 114 mln wyświetleń na YouTube, kolumbijska piosenkarka uderza w swojego męża oraz jego nową młodszą partnerkę.

"Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. Życzę ci powodzenia z moim tak zwanym zastępstwem. Nawet nie wiem, co się stało. Zachowujesz się tak dziwnie, że nawet cię nie poznaję. Zamieniłeś Ferrari na Twingo, zamieniłeś Rolexa na Casio" – śpiewa 45-letnia Shakira.

Gerard Pique odpowiedział na utwór wymownie już następnego dnia. Piłkarz ogłosił, że sponsorem Kings League (których jest pomysłodawcą) została firma Casio, czyli ta, z której dzień wcześniej nabijała się Shakira.

To jednak nie koniec – piłkarz rozdał zegarki wszystkim prezesom wspomnianej ligi, o czym poinformował w rozmowie na Twitchu. Wzbudziło to poruszenie wśród słuchaczy, gdyż nikt nie miał wątpliwości, iż jest to odpowiedź piłkarza na piosenkę byłej partnerki.

Okazuje się, że hiszpański piłkarz nie zamierzał na tym zakończyć swojej riposty. Obecnie sieć podbija nagranie, na którym na niedzielne rozgrywki Pique podjeżdża niczym innym, jak wymienionym przez Shakirę... Renault Twingo. "Prezes Gerard Pique właśnie przyjechał" – można przeczytać w opisie nagrania zamieszczonego na oficjalnym koncie na Twitterze Kings League.

Przypomnijmy, że sama marka Renault zareagowała już wcześniej. Na swoim koncie w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcie modelu Twingo i opatrzyła go wymownym opisem. "Dla facetów i dziewczyn takich jak ty. Podkręć głośność!" – możemy przeczytać na profilu marki Renault España.

Z kolei na profilu francuskiego oddziału marki pojawiły się słowa wsparcia dla Kolumbijki. "Renault Twingo wspiera Shakirę whenever, wherever", nawiązując tym samym do tytułu innej piosenki artystki.

Shakira chwali się sukcesem

Shakira nie poprzestała na samej piosence i w mediach społecznościowych dalej uderza w byłego partnera. Zrobiła to m.in. w sobotnim poście, w którym pochwaliła się sukcesem kawałka.

"Nigdy nie sądziłam, że to, co traktowałam jako katharsis i co miało przynieść mi ulgę, zostanie numerem jeden na świecie. W dodatku w chwili, gdy mam 45 lat i śpiewam w języku hiszpańskim" – zaczęła artystka.

"Chcę przytulić miliony kobiet, które powstają przeciwko tym, przez których czują się nic niewarte. Kobiety, które bronią tego, co czują i myślą, i podnoszą ręce, gdy się nie zgadzają, nawet jeśli inni marszczą brwi, są moją inspiracją" – kontynuowała.

Shakira zachęciła również fanów, by "żyli w zgodzie ze sobą i się nie poddawali". "Nie tak, jak nakazuje społeczeństwo, ale w sposób, który jest dla nas właściwy, w sposób, dzięki któremu możemy iść naprzód dla naszych dzieci, rodziców i wszystkich, którzy nas potrzebują i pokładają w nas nadzieję" – dodała na zakończenie.