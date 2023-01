nt_logo

Wietnamka o ucieczce przed reżimem swojego kraju. "Ciemne strony Polski i Wietnamu"

ościnią kolejnego odcinka podcastu Jacka Pałasińskiego "Allegro ma non troppo, czyli godzina z Jackiem" jest " Tôn Vân Anh – socjolożka, dziennikarka, tłumaczka oraz autorka książki "Xin chao! Wietnam dla dociekliwych". Jest ona Wietnamką, która będąc nastolatką, uciekła z rodzicami do Polski. Jak wspomina, miała później duże problemy z uzyskaniem polskiego obywatelstwa, ponieważ ambasada w jej ojczyźnie nie przedłużyła jej paszportu, uznając ją za "zdrajczynie narodu". – To jest ta ciemna strona Polski i Wietnamu, pracujemy nad tym, żeby to wyeliminować, żeby ochronić Wietnamczyków przed władzą Wietnamu i niedopatrzeniom Polaków. Wydaje mi się, że ambasada Wietnamu bardzo by chciała, aby przepisy w Polsce się nie zmieniły – zauważa Tôn Vân Anh. – Jeżeli nie udzieli się pomocy ludziom, którymi zainteresowany jest wietnamski reżim, może dojść do licznych tragedii – dodała. Więzienie, tortury, podpisywanie deklaracji posłuszeństwa – to tylko niektóre represje, które mogę czekać Wietnamczyków. Więcej o społeczności wietnamskiej w Polsce oraz o sytuacji politycznej w tym azjatyckim państwie można dowiedzieć się z 85. odcinka podcastu "Godzina z Jackiem".