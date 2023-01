13 stycznia media na całym świecie obiegła wiadomość o śmierci Lisy Marie Presley. Przykre wieści przekazała w komunikacie dla redakcji tygodnika "People" jej matka Priscilla Presley. Podczas pogrzebu, który odbył się w niedzielę (22 stycznia), matka zmarłej odczytała chwytający za serce wiersz.

Pogrzeb Lisy Marie Presley. Jej mama Priscilla odczytała poruszający wiersz Fot. John Amis/Associated Press/East News

Lisa Marie Presley zmarła 12 stycznia w swoim domu po zatrzymaniu akcji serca

Dokładna przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona

Koroner hrabstwa L.A. czeka na przeprowadzenie dalszych badań toksykologicznych

W niedzielę (22 stycznia) odbył się pogrzeb jednej córki Elvisa Presleya

Setki ludzi zebrały się w niedzielę rano (22 stycznia) w Graceland w południowym Memphis, aby opłakiwać śmierć i wspominać życie Lisy Marie Presley, która zmarła tydzień wcześniej.

Nabożeństwo odbyło się przed domem, w którym Lisa Marie mieszkała jako dziecko ze swoim ojcem, Elvisem Presleyem. Rezydencja, której właścicielką była Lisa Marie Presley, została przekształcona w muzeum i atrakcję turystyczną, którą setki tysięcy fanów odwiedzają każdego roku, aby uczcić życie i muzykę Elvisa, który zmarł w 1977 roku.

Jej mama Priscilla Presley przeczytała ze sceny notatkę napisaną przez jedną z jej wnuczek. Przypomnijmy, że Lisa Marie miała czworo dzieci. Córkę, 33-letnią Riley Keough i syna, Benjamina Keough (27-latek popełnił samobójstwo w 2020 roku) miała ich z byłym partnerem Danny'm Keough. Była również mamą 14-letnich bliźniaków Harper Lockwood i Finley Lockwood, których ojcem jest jej ex Michael Lockwood.

"Nie mam pojęcia, jak ująć w słowa moją matkę" – Priscilla przeczytała notatkę w swoim telefonie. "Prawda jest taka, że jest ich zbyt wiele. Lisa Marie Presley była ikoną, wzorem do naśladowania, superbohaterką dla wielu ludzi na całym świecie. Ale Mama była moją ikoną, moim wzorem do naśladowania, moją superbohaterką, na znacznie więcej sposobów niż jeden. Nawet teraz nie jestem w stanie przekazać wszystkiego, co można o niej zrozumieć lub wiedzieć, ale jak zawsze mówiła: 'Zrobię co w mojej mocy'" – dodała.

Priscilla przeczytała również wiersz zatytułowany "The Old Soul" ("Stara dusza"), napisany o Lisie Marie: "Złamane serce było przyczyną jej śmierci, teraz jest gdzieś, gdzie zawsze należała, ale moje serce tęskni za jej miłością". Przed opuszczeniem sceny powiedziała: "Nasze serce jest złamane. Lisa, wszyscy cię kochamy".

W pogrzebie Lisy Marie Presley udział wzięli także m.in. księżna Yorku Sarah Ferguson, Austin Butler czy Jason Clark. Na scenie pojawili się m.in. Alanis Morissette, Billy Corgan i wokalista zespołu Guns N' Roses Axl Rose.

Zapisaną transmisję z pogrzebu Lisy Marie Presley można obejrzeć poniżej.

Przypomnijmy, że Lisa Marie Presley urodziła się 1 lutego 1968 roku w Baptist Memorial Hospital-Memphis w stanie Tennesee. Dzieciństwo spędziła w słynnej rezydencji swojego ojca, czyli w Graceland w Memphis. Po rozwodzie rodziców przeniosła się wraz z matką do Los Angeles w stanie Kalifornia. Aktorka miała zaledwie 9 lat, gdy świat obiegła wiadomość o śmierci Elvisa.