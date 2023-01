A

Aby uczcić te dwie osobowości, Lenovo nawiązało współpracę ze znanym artystą komiksów Marvela i projektantem gier, Salvą Espínem, aby zaprojektować pięć naklejek Lenovo Legion "Second Skin", które oddają tę dwoistość. Ostateczną naklejkę może zaprojektować każdy.

Fot. mat. prasowe

Z najnowszych badań wynika1, że ponad połowa (52%) graczy identyfikuje się ze swoim internetowym alter ego bardziej niż z prawdziwą tożsamością. Zainspirowane tą podwójną osobowością, Lenovo nawiązało współpracę z artystą komiksowym i projektantem gier Salvą Espínem, w trakcie której została stworzona kolekcja limitowanych naklejek, łączące świat online i offline.

Świat cyfrowy rzeczywiście jest „matrixem” świata rzeczywistego – badania przeprowadzone przez Lenovo wykazały, że gracze czują się najbardziej autentyczni, gdy grają w domu (58%), a następnie podczas spotkań towarzyskich z przyjaciółmi i rodziną (52%) oraz uczestnicząc w innych osobistych hobby i zainteresowaniach (46%).

Ponieważ prawie 60% graczy decyduje się zachować swoje życie związane z grami do czasu zakończenia pracy, wyniki badań wykazały, że niektóre zawody czują się najbardziej autentyczne podczas grania w określone gatunki gier. Według badania Lenovo, pracownicy biurowi (44%), pracownicy sektora medycznego i opieki zdrowotnej (42%), pracownicy sektora finansowego (38%) oraz pracownicy naukowi (40%) czują się najbardziej autentyczni, gdy grają w gry strategiczne. Ponadto, osoby pracujące w sektorze komputerowym czują się najbardziej autentyczne grając w gry RPG (45%), a twórcy (40%) wybierają gry fabularne.

Laptopy Lenovo Legion pełnią rolę epickiego przewodnika łącząc światy przemierzane przez graczy. Laptopy Lenovo Legion 7 i Lenovo Legion Slim 7, wyposażone w procesory AMD Ryzen™ i grafikę AMD Radeon™, oferują większą swobodę poruszania się, a jednocześnie dostarczają odpowiedniej mocy i wydajności, dzięki którym użytkownicy mogą nadal wygrywać na urządzeniach o stylu i drapieżności doprowadzonych do granic możliwości.

Wielu graczy prowadzi podwójne życie, ale rzadko kiedy ta dwoistość jest celebrowana. Wychodząc naprzeciw tej mentalności, Lenovo Legion nawiązało współpracę z Salvą Espínem, artystą komiksowym i projektantem gier, znanym ze współpracy z Marvelem przy takich postaciach jak Deadpool, She-Hulk, X‑Men i Wolverine, aby stworzyć serię naklejek "Second Skin".

Salva Espín powiedział: "To niesamowite uczucie być częścią projektu, który pozwolił mi oddać się wszystkim moim pasjom: projektowaniu, grom i technologii. Bardzo podobał mi się cały proces twórczy, ścisła współpraca z zespołem Lenovo w celu stworzenia pięciu projektów, które najlepiej ilustrują wyniki ankiety. Mój Lenovo Legion 7 posiada już naklejkę, która reprezentuje dwoistość między moim zawodowym „ja” a moim gamingowym „alter ego” i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak te projekty staną się częścią laptopów tysięcy ludzi!".

Naklejki są zestawieniem tego, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy przez cały czas przyjmowali nasze internetowe, autentyczne ja. Od Maga na kawie po rycerza sprawdzającego swój ekwipunek medyczny - te naklejki mają zachęcić graczy do przyjęcia swoich alter ego, niezależnie od tego, w jaką postać się wcielił.

Alberto Spinelli, Chief Marketing Officer, Lenovo EMEA, komentuje: "Praca z Salvą nad kampanią Second Skin sprawiła nam wiele radości. Jako marka, która zawsze pasjonowała się wspieraniem graczy, aby dokonywali niesamowitych rzeczy - zarówno w grze, jak i w życiu - naszą ambicją jest, aby naklejki Second Skin zachęcały naszą społeczność do bycia autentycznym „ja”, bez względu na to czy są pracy, czy w połowie bitwy. Naklejki na laptopy są wyrazem naszej osobowości, a w tych projektach Salva zdołał genialnie uchwycić zderzenie obu światów. Mamy nadzieję, że rozprzestrzenią tyle radości, ile przyniosły nam".

Christian Dotzauer, EMEA Marketing Lead, AMD, komentuje: "Badania te wskazują na ważną prawdę o roli doświadczeń związanych z grami w życiu wielu ludzi jako źródła zabawy, bogatych połączeń społecznych i prawdziwego wyrażania siebie. Społeczności, które tworzą się wokół gier i doświadczeń związanych z graniem, nie mają sobie równych i cieszymy się, że możemy współpracować z Lenovo, aby uczcić graczy przenoszących swoje prawdziwe ja na inne aspekty życia poprzez Savage Stickers."

Ostateczna naklejka zostanie stworzona przez społeczność Lenovo Legion Gaming. Każdy może przesłać swój szkic własnego alter ego, po prostu odpowiadając na wątek społecznościowy i przesyłając swoje dzieło. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 stycznia 2023 roku. W tym momencie Salva osobiście wybierze swojego faworyta, a następnie będzie współpracował ze zwycięzcą, aby przekształcić jego koncepcję w ostateczny projekt Second Skin.

Odwiedź nas na stronie Lenovo, aby dowiedzieć się więcej i pamiętaj, aby śledzić @salva_espin_art oraz @lenovolegionpolska i być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami.