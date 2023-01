K

Katarzyna Cichopek spełnia się na pokładzie TVP. W tym sezonie zadebiutowała w roli jurorki programu "You Can Dance. Nowa Generacja 2". Partnerka Macieja Kurzajewskiego ostatnio zamieściła filmik, na którym sama zaprezentowała swoje taneczne i tiktokerskie umiejętności. Nie wszyscy pozytywnie ocenili pląsy prezenterki.

Internauci wyśmieli taniec Katarzyny Cichopek. "Jakie to beznadziejne" Fot. Pawel Wodzynski/East News; Instagram.com / @katarzynacichopek

Jako jurorka młodzieżowej edycji "You Can Dance" na antenie TVP Katarzyna Cichopek mocno zaangażowała się w promocję programu również w swoich social mediach

Na profilu prowadzącej "Pytanie na Śniadanie" zagościło wideo, na którym pląsa po salonie. W montażu wykorzystała efekty specjalne

Internauci jednak nie przyjęli z entuzjazmem tanecznych popisów gwiazdy TVP. Kpili z niej w komentarzach

"Taniec z gwiazdami" przyniósł Kasi Cichopek i Marcinowi Hakielowi nie tylko Kryształową Kulę, ale także miłość. Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Doczekali się syna i córki.

Przez 17 lat związku wspólnie zajmowali się prowadzeniem szkół tańca Hakiela. Na swoim koncie mieli także instruktażowe płyty DVD związane z nauką tańca.

W 2021 roku aktorka przypomniała sentymentalne nagranie z okazji 13. rocznicy ślubu. "Zaczęło się 16 lat temu i nadal trwa "Time of my Life". Dziś świętujemy z Marcinem naszą 13 rocznice ślubu" – napisała, załączając post z choreografią, która otrzymała wówczas najwyższe możliwe noty, czyli 40. punktów.

Kilka miesięcy później okazało się, że para się rozstała. Ich love story zakończyło się rozwodem w sierpniu 2022 roku. Obecnie Cichopek układa sobie życie u boku Macieja Kurzajewskiego, a jej były mąż u boku niejakiej Dominiki.

Choć prezenterka nie jest już z byłym mężem, który jest tancerzem, to nadal pielęgnuje pasję, jaką jest taniec. Osoby z produkcji "You Can Dance. Nowa Generacja 2" dały jej szansę sprawdzenia się w roli jurorki.

Widać, że ocenianie popisów uczestników przynosi ukochanej Kurzajewskiego mnóstwo frajdy. W swoich social mediach stara się także promować nowe odcinki show. Tak było ostatnio, 20 stycznia.

"Już dziś kolejny odcinek i ostatni dzień castingu. Kto pojedzie z nami do Szkoły Tańca You Can Dance? Co tam się będzie działo?" – podpisała filmik, który jest sklejką tanecznych sekwencji w trzech różnych stylizacjach.

Znalazła się grupa, która doceniła pląsy 40-letniej prezenterki. Pojawiło się jednak również sporo krytycznych komentarzy. Niektórzy bezlitośnie wyśmieli taniec Cichopek.

"Jakie to beznadziejne Kasiu"; "Masakra"; "Żałosne"; "Co to ma być?"; "Kobieta po 40., a zachowuje się jak dziecko, dzieci takie animacje robią na TikToku, trochę pokory, pani Cichopek"; "Jak teledysk do piosenki Zenka"; "Nie umiesz się ruszać, Pani Kasiu. Nie rób tego więcej sobie ani nam. Oczy bolą"; "Zwykły kicz, przesadza Katarzyna" – drwili z byłej żony Marcina Hakiela.

Nadmieńmy, że dwa dni później na Instagramie i TikToku była żona Macieja Kurzajewskiego również pokazała, jak tańczy. W garniturze, nie mając nic pod spodem, pląsa w rytm nowej piosenki Miley Cyrus, która podobnie jak hit Shakiry, jest dissem wymierzonym w ex męża, aktora Liama Hemswortha.

"Kobieta powinna być niezależna. Mieć własne życie, takie które jest fundamentem bez żadnego faceta. Związek w każdej chwili może się rozpaść, lecz mimo tego, ona będzie miała swoje miejsce, pieniądze, swoją pasję, samoświadomość, doświadczenie, kompetencje i życie" – napisała Paulina Smaszcz pod postem.