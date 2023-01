A

Audioriver Festival powraca z garścią kolejnych ogłoszeń. Poza dotychczas poznanymi artystami, na festiwalu wystąpią również: Bou ft. Haribo, Chloé Caillet, KAMP!, Kevin de Vries, KI/KI, Mandidextrous, Moderat, Palms Trax, Trym, We Rob Rave oraz Worakls Orchestra.

Fot. mat. prasowe

Jeszcze pod koniec zeszłego roku poznaliśmy pierwszą dziesiątkę artystów, którzy zagoszczą w line-upie tegorocznej edycji Audioriver Festival. Tym razem organizatorzy powracają z kolejną dawką ogłoszeń. Podczas płockiej imprezy, która w tym roku odbędzie się w dniach 28-30 lipca, wystąpią takie projekty jak: Bou ft. Haribo, Chloé Caillet, KAMP!, Kevin de Vries, KI/KI, Mandidextrous, Moderat, Palms Trax, Trym, We Rob Rave, a także Worakls Orchestra.

Moderat, czyli połączone siły Modeselektor i Apparat, to jeden z największych comebacków na Audioriver. Twórcy takich hitów jak “Bad Kingdom” czy “New Error” w zeszłym roku powrócili z nowym albumem i nową odsłoną koncertową. “MORE D4TA”, czwarty album grupy, ukazał się ponad sześć lat po swoim poprzedniku, a jednak jego zawartość jest kwintesencją Moderat. Stworzony w dużej mierze w czasie lockdownu, “MORE D4TA” jest albumem, który zmaga się z uczuciem izolacji i przeciążenia informacją. Dodatkowo na marzec zapowiedziany został album z remiksami - “EVEN MORE D4TA” - na którym znajdą się m.in. nowe wersje utworów stworzone przez The Bug czy Marie Davidson. “Przez wszystkie lata wspólnego tworzenia muzyki, Moderat osiągnęli brzmienie i estetykę, które są całkowicie ich własne, a “MORE D4TA” ukazuje grupę, która jest twórczo naładowana i w pełni oddana swojemu rzemiosłu. Na Audioriver usłyszycie zarówno znane od wielu lat klasyki, jak i nowe brzmienia niemieckiej supergrupy.

Po trzech długich latach oczekiwania Worakls powraca na scenę, aby zaprezentować zupełnie nową interpretację swojego projektu "Worakls Orchestra". Show, w którym bierze udział 20-osobowa orkiestra, uwiodło już 100 000 osób w całej Europie. Jak twierdzi sam Worakls: "Połączenie tych dwóch światów, klasycznego i elektronicznego, otworzyło drzwi do nieskończonego wszechświata. To poczucie wolności to właśnie to, co chcę, aby moja publiczność odczuwała dzięki temu nowemu show.”

Trym to paryski DJ łączący muzykę fast techno i new trance. Poza własną twórczością promuje też innych artystów jako założyciel labelu “COLOR”. Muzyka, jaką przedstawia, jest równie energetyczna, jak i bardzo melodyjna. Trym jest niestrudzonym perfekcjonistą; gdziekolwiek gra, zawsze stara się dać możliwie najlepszy występ, a przy tym nie ustaje w poszukiwaniach w nowych i świeżych brzmień.

Kevin De Vries nieustannie pnie się do góry, konsekwentnie prezentując dawkę charakterystycznego dla siebie hybrid techno. Jego muzyka doprowadza soundsystemy do granic możliwości, jednocześnie czerpiąc z mocy techno i euforii transu w sposób unikalny dla De Vriesa. W DJ-setach Kevina da się poczuć wyjątkową energię jego własnej muzyki, również wtedy, gdy operuje pomiędzy najnowocześniejszymi brzmieniami a klasykami lat 90.

Autorski styl drum'n'bass, który wytworzył Bou, łączący w sobie dynamikę jump-up i jungle, sprawił, że artysta stał się jednym z topowych graczy sceny bassowej. W 2021 roku DJ i producent odniósł swój największy sukces. Był headlinerem londyńskiego Drumsheds, odbył trasę po Nowej Zelandii i zagrał na kilku kultowych brytyjskich festiwalach, takich jak Creamfields i Bass Fest. Bou uruchomił również własny label pod nazwą Gossip. Na Audioriver przyjedzie z MC Haribo.

Chloé Caillet to DJ-ka, producentka i multiinstrumentalistka z Paryża. Chloé jest znana ze swojego eklektycznego gustu w muzyce i modzie. Grała w jednych z najbardziej znanych klubów na świecie i jest aktualnie rezydentką w Circoloco / DC10 na Ibizie. Pierwszy niezależny singiel Chloe "Love Ain't Over" ukazał się pod koniec 2021 roku wraz z wyjątkowym zestawem remiksów z udziałem Gerda Jansona i Carlity.

KAMP! niedawno zapowiedzieli zakończenie działalności. Ich występ na Audioriver będzie zatem jedną z ostatnich okazji do usłyszenia ich przebojowych produkcji w wersji live. Powstałe w 2007 roku trio od samego początku wyróżnia się oryginalnością na rodzimej scenie. Popowa elektronika rodem z lat 80. łączy się tu z klubowymi brzmieniami z ostrzejszym lat 90., a całość jednocześnie wydaje się bardzo aktualna nawet po dekadzie od debiutu.

Ukształtowana przez trance, acid i techno, KI/KI tworzy własne charakterystyczne brzmienie: muzykę, która jest jednocześnie szybka, ale przy tym marzycielska; futurystyczna, lecz nostalgiczna; surowa, a jednocześnie euforyczna. W ostatnich latach zaznaczyła swoją obecność niezapomnianymi całonocnymi imprezami, kuratorując własną serię "KI/KI invites", która wywołała parkietowe szaleństwo od Säule po Bassiani do kijowskiego klubu ∄.

Mandidextrous to od wielu lat jedna z czołowych nazw na undergroundowej scenie muzyki tanecznej zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w reszcie Europy. To dzięki wkładowi Mandi rozwinęły się tak świeże i nowatorskie gatunki jak Jungletek, Raggatek czy Speedbass. Jest jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną osobą transpłciową, która odnosi tak duże sukcesy na scenie Hardtek. W ostatnim czasie Mandidextrous bardziej skupia się na produkcjach D’n’B.

Historia Palms Trax nie mogłaby być bardziej wymarzona. Najpierw ląduje w jednym z wiodących londyńskich sklepów z winylami i odkrywa mistrzów Chicago house i Detroit techno, a później, poprzez próby naśladowania brzmienia swoich nowo odkrytych idoli przypadkowo tworzy prawdziwy hit parkietów “Equation”. W jego nagraniach znaki rozpoznawcze house'u - euforyczne linie fortepianu, bulgoczący kwas i świetliste klawisze - mieszają się z mocną, charakterystyczną dla Jaya Donaldsona perkusją.

"We Rob Rave" to projekt PZG i Dubsknita – dwóch polskich producentów, dobrze znanych z projektów z pogranicza gatunków takich jak jungle, drum'n'bass, dubstep czy footwork. Po ponad 10-letniej, wspólnej twórczości postanowili skupić się na mieszaniu oldschoolowych sampli sceny rave, melodyjnych pianinek z futurystycznym brzmieniem footworku, łamanymi na wszelkie sposoby amen breakami oraz soczystymi, przesterowanymi piekłem bassami.

Powyżsi artyści dołączają do dotychczas ogłoszonego line-upu, w którym znajdują się: 175 BPM, 8Kays, 99999999, Coco Bryce, Desiree, Job Jobse, Krakota, Tengu, VTSS oraz Zuchy. Kolejnych szczegółów na temat programu Audioriver Festival 2023 można spodziewać się już niebawem.

Poza powiewem świeżości w line-upie, festiwal zapowiada również nowości na samym terenie imprezy. Jak mówi Piotr Orlicz-Rabiega, szef i organizator Audioriver:

„Na pewno planujemy więcej elementów, które będą współtworzyły dzienną odsłonę Audioriver: stref chillu, dekoru, scenografii, edukacji i popołudniowych scen. Dodatkowo, teren naszej imprezy jeszcze bardziej przesuniemy nad piękny Zalew Sobótka i zaprezentujemy nowy układ scen. O wygodę publiczności zadbamy także projektując architekturę scen i ich otoczenia - planujemy utwardzone podesty pod scenami i setki metrów kwadratowych zadaszeń. Te pomogą nam uchronić się przed ewentualnym deszczem, który w zeszłym roku próbował popsuć nam zabawę”.

Kolejną nowością jest także bez wątpienia nowe otwarcie w podejściu do muzyki bassowej. W tym roku będą działać aż dwie sceny, na których znajdzie się miejsce nie tylko dla d’n’b, ale i dla takich gatunków jak nu breaks, jungle, UK bass, dubstep, garage czy grime.

W związku z wprowadzeniem nowych scen bassowych, festiwal ogłosił konkurs na ich nazwy. Zgłaszać swoje pomysły można w komentarzach pod konkursowymi postami na profilach Audioriver Festival na Facebooku i Instagramie. Wyłonione zgłoszenia,, zostaną wykorzystane jako oficjalne nazwy obu scen, a dla zwycięzców przewidziane są nagrody, czyli karnety na cały tegoroczny festiwal.