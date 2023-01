W

W jednym z salonów fryzjerskich w Warszawie w nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar. Po ugaszeniu ognia strażacy poinformowali, że znaleźli w nim coś jeszcze: ładunek wybuchowy. – Pirotechnicy go wysadzili – relacjonuje straż. Nieoficjalnie dziennikarze dowiedzieli się, że ładunek znaleziono w podejrzanej walizce. Informacji o zdarzeniu nie potwierdza jeszcze stołeczna policja.

Straż pożarna. Zdjęcie ilustracyjne fot. Marcin Jurkiewicz/East News

Do zdarzenia doszło w jednym z salonów fryzjerskich w stołecznej dzielnicy Wawer

Straż pożarna przekazała, że na miejscu znaleziono ładunek wybuchowy

"Znaleziono walizkę, zawierającą niebezpieczne materiały" – ustalił nieoficjalnie reporter TVN Warszawa

Policja na razie nie komentuje sprawy. Na temat ładunku i przebiegu akcji gaśniczej wypowiedzieli się strażacy i mieszkańcy bloku, który ewakuowano

O zdarzeniu w salonie fryzjerskim przy ul. Poezji w Warszawie (dzielnica Wawer) donosi RMF FM. Chodzi o znajdujący się na parterze budynku salon urody. Z ustaleń stacji wynika, że w nocy z soboty na niedzielę wybuchł pożar. Akcja gaśnicza trwała około pół godziny.

Warszawa. Ładunek wybuchowy w salonie fryzjerskim. Ewakuowano mieszkańców

Rano straż podczas przeszukiwania zniszczonego przez ogień salonu znalazła w nim... ładunek wybuchowy.

– Nad ranem, po przeglądzie policji i sprawdzeniu lokalu okazało się, że był tam również podłożony ładunek wybuchowy i o godz. 6.30 zostały zadysponowane służby na to samo miejsce łącznie z grupą pirotechniczną w policji – poinformował w rozmowie ze stacją st. asp. Bogdan Smoter ze stołecznej Państwowej Straży Pożarnej.

Jak dodał, "pirotechnicy zdetonowali ten ładunek i wysadzili go", a wcześniej kilkudziesięciu mieszkańców bloku, w którym znajdował się salon, zostało ewakuowanych.

Ładunek był w tajemniczej walizce? Mieszkańcy relacjonują, policja nie potwierdza

O szczegółach zdarzenia informuje też portal TVN Warszawa, który pierwsze relacje w tej sprawie dostał od czytelników. "Według naszych informacji, w ciągu pół godziny pożar był ugaszony. Ale ranem, podczas przeszukiwania pogorzeliska, znaleziono walizkę, zawierającą niebezpieczne materiały. Zaistniało podejrzenie, że mogą to być materiały wybuchowe, dlatego na miejsce ściągnięto policyjnych pirotechników" – czytamy.

Reporter TVN Warszawa dotarł też do jednej z mieszkanek bloku, w którym doszło do zdarzenia. Jak opisała, ewakuacja była przeprowadzana dwa razy.

– Najpierw po 2 w nocy głośnym stukaniem w drzwi obudzili ją policjanci. Ze względu na zadymienie kazali opuścić mieszkanie. Po około pół godzinie mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Ta ewakuacja miała miejsce w związku z pożarem – przekazał reporter.

Jak dodał, około godziny 6 kobietę ponownie obudziło stukanie do drzwi, a policjanci prosili, żeby mieszkańcy opuścili budynek. "Wówczas pojawiło się pod blokiem bardzo dużo służb. Mieszkańcy do tej pory nie mogą wrócić do swoich mieszkań" – przekazał.

Polska Agencja Prasowa poprosiła o komentarz stołeczną policję. "Jeszcze nie spłynęły do nas informacje z miejsca zdarzenia" – przekazał Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji, potwierdzając jedynie, że "działała tam pirotechnika".