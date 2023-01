F

Ferran Torres to człowiek, który nie do końca odpowiada Robertowi Lewandowskiemu w Barcelonie. Takie zaskakujące wieści przekazali dziennikarze "El Nacional". 22-latek ma być na cenzurowanym w szatni Dumy Katalonii, a głównym przeciwnikiem jego występów ma być właśnie kapitan reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski znowu na ustach dziennikarzy. Tym razem mowa o konflikcie w szatni Dumy Katalonii. Fot. Nur Photo/East News

Robert Lewandowski został kupiony przez Barcelonę za 50 milionów euro

Polak jest najlepszym strzelcem w krajowych rozgrywkach LaLiga

"Lewy" to jeden z najbardziej doświadczonych graczy Dumy Katalonii

FC Barcelona pod wodzą trenera Xaviego Hernandeza nabiera rozpędu. Po kiepskim starcie sezonu, zwłaszcza biorąc pod uwagę europejskie puchary, Duma Katalonii zaczęła konsekwentnie realizować swój plan. Dołożenie do gabloty Superpucharu Hiszpanii, po prestiżowym zwycięstwie w finale nad Realem Madryt, to tylko pierwszy z celów.

Katalończycy po odpadnięciu z Ligi Mistrzów chcą teraz skupić się na wygranej na krajowym podwórku wszystkiego, co tylko mogą. Drużyna Lewandowskiego jest na czele w LaLiga, konsekwentnie wygrywając kolejne spotkania. Do tego w kończącym się tygodniu Barcelona zameldowała się również w półfinale Copa del Rey.

Lewandowski kontra Torres?

Okazuje się jednak, że w szatni Barcy jest bardzo gorąco. Drużyna ma nie do końca akceptować jednego z zawodników. Ferran Torres właściwie od samego początku pobytu w stolicy Katalonii, nie do końca może się sportowo odnaleźć w układance Xaviego.

Jak informują dziennikarze "El Nacional" gra 22-letniego Hiszpana nie przypadła do gustu również RL9. Polak miał mieć wątpliwości, przeradzające się następnie w niechęć do wspólnych występów na boisku z Torresem. Ofensywa Barcelony miała tracić na jakości, a polski napastnik zdecydowanie lepiej funkcjonował z innymi partnerami w ataku.

"Przyszłość Torresa rysuje się w coraz ciemniejszych barwach i wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później odejdzie z Barcelony. To jest najlepsze dla wszystkich. Robert Lewandowski to główny przeciwnik Ferrana. Piłkarz jest bardzo krytyczny wobec swojego młodszego kolegi. A to dlatego, że "Lewy" ma już dość ciągłych rotacji. Panowie nie rozumieją się na boisku." – piszą hiszpańscy dziennikarze.

Fortuna za niechcianego piłkarza

W szatni Barcelony ma dochodzić do sytuacji, w których bardziej doświadczeni zawodnicy sprzeciwiają się grze Torresa. Spoglądając na decyzje Xaviego, ta forma "presji" przynosi efekty, bo rzeczywiście rzadko można zobaczyć na boisku reprezentanta Hiszpanii.

Duma Katalonii musi jednak wymyślić rozwiązanie, które będzie korzystne dla każdej ze stron. Torres został sprowadzony z Manchesteru City za duże pieniądze. W mediach pojawiała się kwota nawet 55 milionów euro plus dziesięć dodatkowych w postaci bonusów.

Trudno jest sobie wyobrazić, żeby lider LaLiga próbował nie spieniężyć ew. przenosin Hiszpana. Jeśli Lewandowski i spółka mają wątpliwości co do młodego zawodnika, a drużyna potrafi radzić sobie bez Torresa, wydaje się, że dni piłkarza w Barcelonie są policzone.

Trzeba jednak znaleźć odpowiedniego kupca, który będzie zainteresowany usługami Torresa. Niewykluczone jest wypożyczenie z klauzulą wykupu zawodnika.